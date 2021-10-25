Üye Girişi
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor - Son Dakika

En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor

25.10.2021 09:21

En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor Patlıcan, zeytin, domates, kekik, acı biber ve zencefil reçelleri, Arap turistlerin sofrasını süslüyor Bursa'da reçel üreten bir firma, alışılmışın dışında ürettiği reçellerle görenleri şaşırtıyor Bursa'da geleneksel yöntemler kullanan ve içerisinde...

En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor

Patlıcan, zeytin, domates, kekik, acı biber ve zencefil reçelleri, Arap turistlerin sofrasını süslüyor

Bursa'da reçel üreten bir firma, alışılmışın dışında ürettiği reçellerle görenleri şaşırtıyor

BURSA - Bursa'da geleneksel yöntemler kullanan ve içerisinde katkı maddesi olmadan reçel üretimi yapan firmanın, acı Şili biberinden ürettiği reçeller, Arap turistlerin gözdesi oluyor. Alışılmış lezzetlerin dışına çıkan firma, patlıcan, zeytin, domates, kekik, zencefil ve süt reçelleriyle de dikkatleri çekiyor.

Bursa'nın Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nde geleneksel yöntemlerle 113 yıldır reçel üretimi yapan 'Reçelci Dede' ürettiği 38 çeşit reçel ile dikkatleri çekiyor. Çeşit çeşit reçeller organik ve yerli malzemelerden elde edilirken, onlarca köylü kadına ise iş kapısı oluyor. İşletmede üretilen patlıcan, Türk Kahvesi, zeytin, domates, kekik, zencefil, kozalak, kivi ve kabak reçelleri ise dikkat çeken reçellerin başında geliyor. Ancak reçelleri deneme yanılma yoluyla ortaya çıkartan firma, son zamanlarda üretime başladığı Acı Şili biberi reçeli ile özellikle Orta Doğu'dan gelen turistlerin büyük beğenisini topladı.

Acı ve tatlıyı buluşturdu, Arap turistlerin gözdesi oldu

Reçelci Dede işletmesi olarak 38 adet reçel çeşidinin üretimini yaptıklarını belirten işletme sahibi Cafer Yıldırım, " Ben 4'üncü kuşak reçelciyim. Daha öncesinde yumurta bile kırmayı bilmezken şuan da 38 çeşit reçel üretimi yapıyoruz. Genç yaşlarda ustamızın yanında başladık, daha sonra işimize sahip çıktık ve bu noktaya geldik. Fabrikasyondan uzak, tamamen insan emeği ile, organik ve katkı maddesi olmadan üretim yapıyor daha sonra müşterilerimize sunuyoruz. Alışılmışın dışında ürettiğimiz reçellerde oldukça ilgi görüyor. Şuanda doğada ne görüyorsak ilham gelmesiyle reçelini yapıyoruz. Son olarak ürettiğimiz acı Şili biber reçeli, özellikle Arap turistlerimizin beğenisini topluyor. Farklı reçelleri, deneme yanılma yöntemiyle, uygun lezzeti bulana kadar üretiyoruz. Son olarak ürettiğimiz acı Şili biberi ise, geçtiğimiz Ramazan Ayı'ndan, iftar için mangal yaktığımızda biberleri mangala koyduğum anda aklıma geldi. Hemen denemeye başladık ve uygun lezzeti yakaladık. Acı ve tatlıyı aynı kazanda buluşturduk. Raflarımıza koyduk, gelen misafirlerimize ikram ettik. Şu anda Orta Doğu'dan gelen misafirlerimiz ilk olarak acı Şili biberini soruyor. Acıyı tatlıya çevirdik" dedi.

Havaların soğumasıyla zencefil ve çam kozalağı reçelleri satışları arttı

Kış aylarının gelmesi ve Covid-19 salgınının devam etmesiyle birlikte zencefil ve çam kozalağı reçellerinin rağbet gördüğünün altını çizen Cafer Yıldırım, "Bizler eczane ya da sağlık birimi değiliz, bizlerin amacı en kaliteli ve en lezzetli tatları, müşterilerimize, misafirlerimize ulaştırmak. Ancak ürettiğimiz zencefil ve çam kozalağı reçellerinin halk arasında bilinen faydaları, bağışıklığı koruma ve güçlendirme özellikleri, satışların artmasına sebep oldu." diye konuştu.

En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor
En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor

Orta Doğu, Bursa, Arap, Şili, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana Demirspor'un hocasına olay tepki! Gazeteciler salonunu terk etti 09:33 Adana Demirspor'un hocasına olay tepki! Gazeteciler salonunu terk etti Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar 09:24 Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Kanser hastaları için para toplayan Twitch yayıncısı, söz verdiği bağışı yapmayınca ortalık karıştı 09:17 Kanser hastaları için para toplayan Twitch yayıncısı, söz verdiği bağışı yapmayınca ortalık karıştı
Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek 09:02 Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor 08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün 07:22 AK Partili Şamil Tayyar'dan, Vedat Demiröz'ün "Her evde 2-3 telefon var" sözlerine tepki
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu 01:16 Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı 00:19 Yayla cinayetinin altından yasak aşk çıktı! Aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
09:26 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu
09:25 Messi ne yapacağını şaşırdı! Sahaya giren taraftar resmen gol yolunu kapattı
09:23 Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar
09:21 Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı
08:42 En talihsiz korona hastası! Virüsü tam 335 gün sonra atlattı
08:18 Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
08:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde aday olamayacağı iddialarına AK Parti'den cevap: Bal gibi aday olur
07:52 Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile kameralara yakalandı
07:49 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı
07:42 ABD'de tedarik krizi! Boşalan market raflarını, ürünlerin fotoğrafıyla örtülüyor
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı         
09:40
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu         
09:26
Son Dakika! Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü Son Dakika! Halkbank kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü         
09:22
Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak         
09:04
Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek         
08:34
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
Çin'de yeni panik! Nereden geldiği bilinmeyen Delta varyantı şimdiden 11 bölgeye yayıldı Çin'de yeni panik! Nereden geldiği bilinmeyen Delta varyantı şimdiden 11 bölgeye yayıldı         
06:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası Kamu bankaları kredi faizlerini 200 baz puan düşürecek iddiası         
23:03
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den düşündüren tahmin: Gelmekte olan hiperenflasyon dünyadaki her şeyi değiştirecek         
13:51
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 09:56:12. #1.13#
SON DAKİKA: En acı biberden en tatlı reçelleri üretiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement