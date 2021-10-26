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Mavi Bayrak 2022 yılı başvuruları başladı - Son Dakika

Mavi Bayrak 2022 yılı başvuruları başladı

26.10.2021 16:47
Mavi Bayrak 2022 yılı başvuruları başladı

Alanya Belediyesi 2021 Mavi Bayrak sezonunu Alanya kent ölçeğinde 70 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz halk plajı ve 1 marina işletmesi ile tamamladı.

Alanya Belediyesi 2021 Mavi Bayrak sezonunu Alanya kent ölçeğinde 70 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz halk plajı ve 1 marina işletmesi ile tamamladı. 18 Ekim'de başlayan 2022 yılı başvuruları ise 26 Kasım'da son bulacak.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile yapılan istişareler ve denetimler neticesinde 2021 yılında hak kazanan plaj ve işletmelere Mavi Bayrakları yaz sezonu itibariyle teslim edildi. 2021 sezonunun ardından ise yeni sezon başvuru süreci başladı.

"Başvuru süreci 26 Kasım'da bitecek"

2022 Mavi Bayrak başvuruları 18 Ekim 2021 tarihinden itibaren başladı. Alanya Belediyesi'nin yerel sorumluluğunda sürdürülecek olan Mavi Bayrak başvuru süreci 26 Kasım 2021 tarihinde tamamlanacak.

"Mavi Bayrak turizm için ayırt edici bir üstünlük"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa, "2022 yaz sezonu Mavi Bayrak başvuruları başladı. Tüm plaj, marina ve yatların her yıl Mavi Bayrak alabilmek için mavi bayrak internet sitesi adresinden online üzerinden başvuru yapması gerekmekte. Başvurular çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik, donanım ve hizmetler ile ilgili kriterleri taahhüt ediyor. Belirlenen tarih aralığında başvuru yapılması ve bu önemli sertifikanın alınarak turizmde ayırt edici bir üstünlük olarak kullanılması önemli" dedi.

"Başkan Yücel'den Mavi Bayrak çağrısı"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, "Alanya, Akdeniz bölgesinde en fazla Mavi Bayrağa sahip kent. Şehrimizin turizm kalitesinin arttırılması ve sürdürülebilir çevre çalışmalarımızın daha da ön plana çıkarılması için otellerimizin projeye katılması önem arz ediyor. Tüm otellerimizi ve plaj işletmelerimizi bu projeye dahil olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Mavi Bayrak 2022 yılı başvuruları başladı
Mavi Bayrak 2022 yılı başvuruları başladı
Mavi Bayrak 2022 yılı başvuruları başladı
Mavi Bayrak 2022 yılı başvuruları başladı

Alanya Belediyesi, Mavi Bayrak, Marina, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mavi Bayrak 2022 yılı başvuruları başladı - Son Dakika Ekonomi


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