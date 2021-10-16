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Modern İnşaat Yöntemleri ile daha iyi bir dünya ve gelecek - Son Dakika

Modern İnşaat Yöntemleri ile daha iyi bir dünya ve gelecek

16.10.2021 09:40
Modern İnşaat Yöntemleri ile daha iyi bir dünya ve gelecek

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, projelerinde her türlü ihtiyaca cevap veren modüler prefabrik yapı sistemlerini; hız, organizasyon ve üstün mühendislik yetenekleriyle sunuyor.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, projelerinde her türlü ihtiyaca cevap veren modüler prefabrik yapı sistemlerini; hız, organizasyon ve üstün mühendislik yetenekleriyle sunuyor.

Dorçe Prefabrik'ten yapılan açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik, üretim, ihracat ve uluslararası müteahhitlik hizmetleri ile dünya pazarında Türkiye'nin en güçlü markaları arasında yer alıyor.

Firma aynı zamanda prefabrik modüler çelik yapılar konusunda Türkiye'nin ilk kurulan, lider firmalarından. Altmıştan fazla ülkede ana müteahhit firması olarak; test ve devreye alma dahil olmak üzere kurum içi mühendislik, tedarik, üretim, lojistik, montaj, altyapı ve üstyapı işlerini aynı anda farklı coğrafi bölgeleri kapsamasına rağmen, her türlü ihtiyaca yönelik anahtar teslim çözümler sunuyor.

Dorçe Prefabrik, yerel ve uluslararası kalite standartları kapsamında faaliyet gösteren, Avrupa'nın en büyük prefabrik çelik yapı üretim tesislerinden birine sahip. Dünyanın dört bir yanındaki petrol & gaz, maden, savunma, insani yardım ve afet yönetimi sağlık, inşaat sektörü ve konut dahil olmak üzere farklı sektörlerde aynı anda birden fazla proje gerçekleştirebiliyor.

Firma, enerji boru hattı projeleri kapsamında, boru hattı güzergahı boyunca binlerce kilometrelik alanda prefabrik modüler çelik kamp yapılarından, konaklama tesisleri, yönetim ofisleri ve geçici kamplara kadar birçok projeyi anahtar teslim tamamladı.

Dorçe Prefabrik, maden konaklama tesislerinin anahtar teslimi inşaatı kapsamında sunduğu üretim ve müteahhitlik hizmetlerinden bazıları; sığınaklar, rezidanslar/ konaklama tesisleri ve yönetim ofisleri, hastaneler ve klinikler, marketler, kuru yiyecek depoları, soğuk odalar, yüksek kapasiteli mutfaklar, endüstriyel yemekhaneler & çamaşırhaneler, maden depoları & işleme depoları, sosyal faaliyet ve hizmet binaları şeklinde.

Firma, Şili, Moğolistan, Avustralya, Kanada, Afrika ve Türkiye'de maden sahaları için konaklama kampı projelerini tamamladı.

Dorçe Prefabrik, 35 yılı aşkın süredir NATO ve NATO üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkede savunma sanayi projeleri gerçekleştiriyor. Helikopterle Taşınabilir Konteynerler (HTK), eğitim merkezleri, sahra (mobil) hastaneleri, kurşun geçirmez tesisler, anahtar teslim askeri üsler/kamplar gibi pek çok amaçlı modüler konteyner sistemlerinin lider üreticisi.

Ayrıca firma, uçak ve helikopter hangar projelerinin lider üreticisi. Prefabrik ağır çelik yapı sistemi kullanılarak tamamlanan bu tarz üst düzey projeler genellikle askeri helikopterlerin yanı sıra F-16 ve F-35 savaş uçaklarını barındırmakta. Dorçe Prefabrik, çelik prefabrik modüler sahra hastanelerinin üreticisi ve anahtar teslim tedarikçisi. Kovid-19 salgını sırasında firma, çeşitli gelişmiş hastane çözümlerinde mükemmel esneklik sunarak 20'den fazla ülkede yoğun bakım üniteleri, karantina hastaneleri ve acil yardım tesislerini tamamladı.

Konut Sektörü

Dorçe Prefabrik, uygun fiyatlı, orta sınıf ve lüks konut alıcılarına yönelik prefabrik çelik konutta da önde gelen şirketlerden biri. Deprem bölgelerindeki konutlar Modern İnşaat Yöntemleri (MMC) kapsamında kullanılan, çelik ve diğer ham maddelerin yüksek mukavemeti nedeniyle çoğunlukla prefabrik modüler yapı sistemleri ile inşa edilmekte. Örneğin California'da 560 binden fazla müstakil ev, inşaatın hızı ve sağlamlığı nedeniyle modern inşaatın teknolojide geldiği son nokta olan prefabrik modüler yapı sistemleri ile tamamlandı.

Dorçe Prefabrik, tasarım, imalat ve inşaat konusundaki yetenekleri, bilgi birikimi ve tecrübesi ile 20'den fazla ülkede binlerce metrekarelik prefabrik konut projelerinde yer almaktadır. Bilhassa kentsel alanlardaki konut ihtiyacı, artmaya devam eden nüfusa paralel olarak süreklilik arz etmekte. Büyük şehirlerde ortaya çıkan uygun fiyatlı konut ihtiyacı, Prefabrik Modüler Hızlı Toplu Konut Projeleri ile çözülebilmekte.

Firma, üretimin yanı sıra müteahhitlik faaliyetleriyle binlerce konutu kısa sürede anahtar teslim üretme kapasitesine sahip. Üretim, nakliye ve inşaat aşamaları tamamen şeffaf olan Ön-üretimli Modüler Toplu Konutlar, garantilere, sigortaya ve finansmana daha kolay erişim sağlayabilen yeni bir yapı trendi. Dorçe Prefabrik'in saha dışı yapı yöntemleriyle tamamladığı Prefabrik Modüler Hızlı Toplu Konut Projeleri, proje sahibine, yerel halka, kamu ve özel sektöre itibar kazandırıyor.

Kamu ve İdari Sektör

Dorçe Prefabrik, 30'dan fazla ülkede büyükelçiliklerin yanı sıra belediye ve kamu binalarının inşaatını anahtar teslim tamamlıyor. Libya'nın Ankara'daki Büyükelçilik binası, 2020 yılı itibarıyla Türkiye'nin bu alandaki en yeni ve en modern projesi. Diğer yapılar tamamen yıkıldıktan sonra, elçiliğin geri kalanı modern tasarım niteliklerine uygun olarak yeniden inşa edildi ve mevcut binayla bütünleştirildi.

Proje kapsamında kurşun geçirmez odalar, kapalı otopark, konferans-resepsiyon alanları, toplantı odaları, konaklama ve ofis alanları için en yüksek güvenlik önlemleri gözetilmiştir. Peyzaj ve tasarım hizmetleri, mühendislik, üstyapı, altyapı, mobilya, ekipman, test ve devreye alma süreçleri firma tarafından anahtar teslim tamamlandı.

Dünya genelinde tercih edilen inşaat yöntemi olan prefabrik modüler çelik yapı sistemleri, tasarımındaki esnekliğiyle insani destekten savunma ve konutlara kadar her türlü ihtiyaca cevap veriyor.

Prefabrik, Türkiye, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Modern İnşaat Yöntemleri ile daha iyi bir dünya ve gelecek - Son Dakika Ekonomi


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