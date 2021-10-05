Üye Girişi
Muş'ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu - Son Dakika

Muş'ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu

05.10.2021 09:15
Muş'ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu, System.String[]

Muş'ta bin 280 çiftçi tarafından 56 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarının tarladan sofraya uzanan 400 milyon liralık tatlı yolculuğu başladı.

Muş'ta bin 280 çiftçi tarafından 56 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarının tarladan sofraya uzanan 400 milyon liralık tatlı yolculuğu başladı.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda pancar hasadına başlandı. Çiftçiler tarafından yaklaşık 6 aydır bin bir zahmetle gece gündüz bakımı yapılan pancarların sökümüne başlandı. Traktör ve kamyonlarla fabrikaya taşınan pancarlar analizden geçtikten sonra kıyımının yapılması için fabrikaya gönderiliyor. Burada çeşitli işlemlerden geçen pancar, toz şeker haline getirilerek hijyenik ortamlarda torbalanıp satışa hazır hale getiriliyor. 42 bin 500 ton şeker elde edilmesi beklenen pancardan kent ekonomisine ise 400 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Merkeze bağlı Sütlüce köyünde 880 dönüm alanda pancar ekimi yapan çiftçilerden Faruk Dizdaroğlu, "6,5 aydır pancarın sulaması, çapası, işçiliğiyle uğraşıyoruz. Şu anda pancarımız yetişti ve sökümünü yaparak fabrikaya teslimini sağlıyoruz" dedi.

"Çiftçimizin cebine 150 ile 180 milyon bandında para gireceğini düşünüyoruz"

Fabrikada devam eden pancar alım kampanyasıyla ilgili bilgi veren Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ise bin 280 çiftçinin 56 bin 500 dekar alanda gerçekleştirdiği ekimden net olarak 310 bin ton civarında pancar beklediklerini söyledi. A ve C kotasından toplamda 42 bin 500 ton şeker üretmeyi hedeflediklerini anlatan Kızılkaya, "Bu süreçte çiftçimizin cebine gireceğini düşündüğümüz parasal tutar 150 ile 180 milyon bandında değişkenlik gösterecektir. Bu fabrikayı ayakta tutabilmek ve kapasitesini artırmak için elimizden geleni yaptık. Tüm çiftçilerimize çağrımızdır; ekim alanlarınızı artırmanız bizim ve sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Pancar, tarladan sofraya doğru işleniyor"

Çiftçinin cebine girecek olan parayla birlikte melas, küspe ve şeker satışından 400 milyonun üzerinde kent ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kızılkaya, "Çiftçilerimizin 6 ay boyunca gecesini gündüzüne katarak emek harcadığı pancar, tarladan sofraya doğru işleniyor" diye konuştu. - MUŞ

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muş'ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı 09:15 Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Yasak Elma'da gerçekler ortaya çıktı! Yıldız, eşi Çağatay'ı Kumru ile yakaladı 08:53 Yasak Elma'da gerçekler ortaya çıktı! Yıldız, eşi Çağatay'ı Kumru ile yakaladı İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi 08:04 İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi
Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı 07:44 Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerce girilemedi İşte sorunun temel kaynağı 07:22 Facebook, WhatsApp ve Instagram'a saatlerce girilemedi İşte sorunun temel kaynağı Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim 20:08 Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları 19:26 ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor 18:38 Cinsel içerikli video tepkileri Fulya Öztürk'ü çileden çıkardı: Algı yapılıyor

Son Dakika Haberleri
09:16 Boğaziçi Üniversitesi'nde arbede yaşandı! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar
09:14 Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı
08:56 Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele
08:53 Yasak Elma'da gerçekler ortaya çıktı! Yıldız, eşi Çağatay'ı Kumru ile yakaladı
08:37 Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu bildirdi
08:03 İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi
07:44 Üç üniversiteye yapılan rektör ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
07:24 İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü
19:05 Son dakika! Facebook çöktü mü?
19:00 Son dakika! Instagram çöktü mü
Boğaziçi Üniversitesi'nde arbede yaşandı! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar Boğaziçi Üniversitesi'nde arbede yaşandı! Rektör Naci İnci'nin arabasının üzerine çıktılar         
09:16
Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalandı! 9 milyon euroluk yeni mukavele         
08:56
Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu bildirdi Facebook, 6 saatlik kesintiden sonra kullanıcı bilgilerinin güvende olduğunu bildirdi         
08:38
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi Burak Sergen'in 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından aldatıldığı iddia edildi         
21:53
Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama Hakan Ural'dan babası Selçuk Ural'a canlı yayında 'Kıro' tepkisi: Gereksiz bir açıklama         
19:51
Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını Sungu Belediye Başkanı'nın yeni makam aracını "halka hizmet" olarak paylaşması tepki topladı         
19:25
6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu 6 yaşındaki küçük kızı istismar edip öldüren katilin cesedi, tren raylarında bulundu         
16:01
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti Namaz kıldığı esnada secdedeyken hayatını kaybetti         
15:29
Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu Sahte PCR testi verdikleri için cezaevine gönderilen orkestra ekibi, Bülent Ersoy'a öfke kustu         
15:05
Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu Yok böyle şans! Eşiyle birlikte parkta dolaşan kadın, 4.38 karatlık elmas buldu         
14:54
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor Fark şimdiden netleşti! Memur ve emekli maaşlarına enflasyon güncellemesi geliyor         
14:29
Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı         
12:25
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 09:20:12. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan tatlı yolculuğu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement