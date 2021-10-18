Ordu'da üreticinin TMO'ya ilgisi serbest piyasada fındık fiyatını yükseltti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, son haftalarda üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ilgi göstermesiyle serbest piyasadaki fındık fiyatlarının arttığını söyledi.

Soydan, AA muhabirine, Ordu'da serbest piyasada uzun süredir 23 lira olan 50 randımanlı fındık fiyatının, 24 liraya yükseldiğini belirtti.

Üreticinin TMO'ya ilgisinin artmaya başlamasıyla serbest piyasadaki fiyatın da yükselişe geçtiğini aktaran Soydan, fiyatların ilerleyen günlerde daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.

Soydan, serbest piyasada yaşanan bu gelişmenin üretici adına sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Beklentimiz serbest piyasanın TMO'nun alım fiyatlarına kadar çıkması. Bu konuda başta TZOB Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar ve bizler süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

TMO'nun öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Soydan, vatandaşların TMO'ya talebini desteklediklerini sözlerine ekledi.