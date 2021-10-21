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Raylı ulaşımlarda Kardemir atağı - Son Dakika

Raylı ulaşımlarda Kardemir atağı

21.10.2021 12:51
Raylı ulaşımlarda Kardemir atağı

Türkiye'nin ilk Ağır Demir Çelik Sanayisi olan KARDEMİR raylı ulaşımlarda yaptığı yatırımlar sonucu, raydan sonra başladığı tren tekerliği üretiminde aldığı TSI Belgesi sonucu gözünü Avrupa pazarına dikti.

Türkiye'nin ilk Ağır Demir Çelik Sanayisi olan KARDEMİR raylı ulaşımlarda yaptığı yatırımlar sonucu, raydan sonra başladığı tren tekerliği üretiminde aldığı TSI Belgesi sonucu gözünü Avrupa pazarına dikti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki talimatıyla, 2007'de yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip Ray ve Profil Haddehanesi'ni kurarak önemli bir demiryolu ray üreticisi konumuna gelen Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), tren tekerliği üretiminde de ülkenin tek üreticisi konumunda.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz yıl Kasım ayında KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmesinden sonra, adeta yeniden atağa geçen şirket, özellikle ihracatta büyük yol kat etti.

Yıllık 200 bin adet üretim kapasitesi ile Türkiye'nin ilk ve tek, bölgenin ise sayılı Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisi'ne sahip KARDEMİR, demiryolu ulaşım sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmek ve tedarik zincirini oluşturabilmek adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Bayraktar, başkanlığındaki KARDEMİR, karşılıklı İşletilebilirlik Standartı Belgesi olarak da bilinen TSI Belgesi'nin sertifikasyon sürecini tamamlamasıyla, yük vagonu tekerleği konusunda üretim kabiliyeti resmileşmiş olmakla birlikte, dünya standartlarında ticari faaliyetlere katılma yetkisine sahip oldu. Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) yanı sıra, özel sektörün de demiryolu tekerlek ihtiyaçlarını karşılayan fabrika, TSI belgesi ile başta Avrupa pazarı olmak üzere tüm hedef ihracat pazarlarında önemli bir noktaya ulaştı.

KARDEMİR'i devler ligine çıkarmayı hedefleyen Alparslan Bayraktar başkanlığındaki şirket yönetimi, 2022 yılı için tüm ürünlerinde ihracat hedeflerini yükselterek, demiryolu tekerleğinde de ana satış odağını yurtdışına çevirmiş durumda. Avrupa Birliği (AB) bölgesinin yanı sıra, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de varlık göstermeyi planlayan şirketimiz, demiryolu tekerleği ihracat hedeflerini yüzde 80'e çıkarttı.

Ülke ithalatının büyük bir kısmını kapsayan AB bölgesine olan ihracatları ile dış ticarete katkı sağlamayı hedeflerken, bir yandan da üretim kapasitesini ve gücünü arttırmaya devam edeceklerini belirten Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin demiryolu yatırımlarına eş güdümlü olarak kurulan ve stratejik öneme sahip Ray Profil Haddehanemiz ve Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisimiz ile ülkemizin dışa bağımlılığını sonlandırıyor ve yurtdışı çalışmalarımız ile ülke ekonomimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

KARDEMİR, 120 bini yük, 40 bini yolcu treni, 20 bini lokomotif ve 20 bini hafif raylı sistem tekerleği olmak üzere yılda 200 bin demir yolu tekeri üretme kapasitesine sahip. - KARABÜK

Raylı ulaşımlarda Kardemir atağı
Raylı ulaşımlarda Kardemir atağı

Alparslan Bayraktar, Togo Cumhuriyeti, Demir Çelik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Raylı ulaşımlarda Kardemir atağı - Son Dakika Ekonomi


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