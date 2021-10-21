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Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi - Son Dakika

Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi

21.10.2021 12:33
Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi

Gübre üreticileri, Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ihracat yasağına tepki gösterdi.

Gübre üreticileri, Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ihracat yasağına tepki gösterdi. Sanayiciler ihracat yasağının birçok firmayı iflasa sürükleyeceğini savunarak, kararın iptalini talep etti.

Bir süre önce ihracatı kayda bağlı mallar listesine alınan gübre ve gübre hammaddeleri için bu kez doğrudan ihracat yasağı getirildi. İhracatçı birliklerine ve gümrüklere gönderilen yazıyla söz konusu ürünlerin ihracat işleminin kayda alınmayacağı bildirildi. Ticaret Bakanlığı'nın gübre ihracatını yasaklaması, sektörde infiale neden oldu. Gübre üreticileri alınan kararın birçok firmayı iflasın eşiğine getireceğini belirtti. Gübre üretiminde Türkiye'nin öncü firmalarının yer aldığı Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri, sahaya sorulmadan, sektör temsilcileri ile istişare edilmeden masa başında alınan bu kararın, hem ülke ekonomisinde, hem ihracatta hem de istihdamda çok büyük kayıplar yaşanmasına neden olacağını aktardı. Konu ile ilgili konuşan OSB Başkanı Ali Bahar ise, "Yıllarca çalışılıp yurt dışında yeni pazarlar oluşturuldu. Devlet diyor ki 'ihracat yapın, döviz kazandırıcı hizmetleri artırın' benim sanayicim de bunu gerçekleştirmek için makinalar alıyor, istihdam sağlıyor, borçlanıyor, yeni yatırımlar yapıyor, tam ihracata başlıyor ve siz bunu yasaklıyorsunuz. Ne yapsın benim sanayicim, batsın mı?" dedi.

"Sektör çöker"

Yasak kararını değerlendiren Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, konunun önemini 'Burada bir sektörün çöküşünden bahsediyoruz' sözleri ile özetledi. Söz konusu yasak kararının fiyatları düşürmeyeceğini tam aksine bir artışa neden olacağına dikkat çeken Başkan Bahar, "Sektörün ihtiyacı olan toplam hammaddenin yüzde 95'i yurt dışından temin edilmektedir. Dolayısıyla ithalat yapmaya mecburuz. Bu ithalatını yaptığımız hammaddelerin fiyatları tüm dünya piyasalarında enerji, lojistik ve temel girdi fiyatlarına bağlı olarak yüzde 300 ile yüzde 500 arasında artmıştır. Ayrıca son zamanlarda döviz kurunda yaşanan yükselişler de gübre fiyatlarının artmasında önemli bir etken olmuştur. Yurtiçindeki gübre fiyatlarının artışının temel sebepleri bunlardır" dedi.

"Liderliği altın tepside sunuyoruz"

İthal edilen ürünlerin ülkede işlenerek ihraç ediliyor olmasının, cari açığı kapatan önemli bir faktöre dönüştürüldüğünü anlatan Bahar, "Sektör yıllarca emek vererek hammaddesini tedarik ettiği Çin gibi çok zor bir pazara dahi ihracat yapar hale gelmişken, bu kazanımları yok etmek değil kendi ayağımıza, kafamıza kurşun sıkmakla eş değerdir. İspanya dünyada pazar lideri konumdayken, Türk gübre üreticileri son zamanda yaptığı çalışmalar ile Avrupa'daki firmalara rakip olmuşlardır. Yasak kararı ile liderliği yabancı firmalara altın tepsi içinde sunuyoruz. Bunun nedenini anlamak mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"Sanayici batsın mı?"

Sektörün uzun uğraşlar sonucunda ihracat alanında büyük başarılara imza attığını aktaran Bahar, "Yıllarca çalışılıp yurt dışında yeni pazarlar oluşturuldu. Devlet diyor ki 'ihracat yapın, döviz kazandırıcı hizmetleri artırın' benim sanayicim de bunu gerçekleştirmek için makinalar alıyor, istihdam sağlıyor, borçlanıyor, yeni yatırımlar yapıyor, tam ihracata başlıyor ve siz bunu yasaklıyorsunuz. Ne yapsın benim sanayicim, batsın mı? Böyle şey mi olur" diye sordu.

"Sanayici tazminat ödemek zorunda kalacak"

Şu an ihracat yapılan ülkelerde dikim zamanı olduğuna vurgu yapan Bahar, "Sanayicinin taahhüdü var, sanayici ön ödeme almış, sözleşme imzalamış, bunu sabahtan akşama iptal ederseniz benim sanayicim tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu ülke ekonomisine zarardır, dolayısıyla hepimizin cebinden çıkacaktır. Sektörün kullandığı birçok emtia borsada işlem görmektedir. Bakır sülfat, çinko, mangan ve demir gibi emtiaların borsada fiyatı artıyorsa, diğer bir yandan da enerji ve lojistikte maliyetler artıyorsa, yurt dışından getirilen bu ürünler, nasıl daha ucuza temin edilebilir? Hiç kimse fiyatı sürekli artan bir ürünü daha ucuza satmaz. Bu ticaretin kanununa aykırıdır" ifadelerini kullandı.

"Tarımda sürdürülebilirlik"

İhracatın ülke tarımında sürdürülebilirliği sağladığını söyleyen Bahar, "Sanayici ihracattan sağladığı kaynak ile yurtiçinde çiftçimize vadeli verdiği ürünü sübvanse ediyor, yani tarımın sürdürülebilirliğini sağlıyor. İhracat olmazsa elindeki finansman gücünü kaybedecek, maliyet yükü artacak, bunu da çiftçiye yansıtmak zorunda kalacaktır. Ülkece, fiyat düşürmeye çalışırken tam aksine fiyatların artmasına neden olacak bir yanlışın eşiğindeyiz. Bu yasak uygulanırsa fiyatların artması kaçınılmazdır. Bu gerçekleşirse kapanan işletmeler olacak istihdamda zarar görecektir. Bu riski nasıl göze alıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

"Gümrük vergisi sıfırlansın"

Konu hakkında çözüm önerilerini sıralayan Başkan Bahar, "Eğer bir yasak konulacaksa bu yasak katma değer sağlanmış ürünlere konmamalıdır. GTİP numaraları detaylandırılmalı, hammaddeler buradan ayrıştırılmalı, gerekirse devletimiz ithal edilen hammaddelerin gümrük vergilerini belirli bir süreliğine sıfırlamalı, gelecekse sadece hammaddelerin ihracatına yasak getirilmelidir. Ancak hammaddeler katma değerli özel bir ürüne dönüştürülmüşse buna yasak getirilmesi büyük bir yanlış içermektedir. Çiftçinin yoğun olarak kullandığı taban gübrelerinin sübvanse edilmesi de bir başka çözüm odaklı hamle olacaktır. Ayrıca gübre üreten büyük tesislerin hammaddelerine sübvansiyon uygulanarak fiyat artışı önlenebilir. Bu kadar çeşitli GTİP numarası ile ihracat engeli dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Yabancı ülkeler hammaddeler üzerinden engellemeler ile kendilerine bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Rakip ülkelerin bir araya gelip bize yapamayacağı kötülüğü şu an biz kendi elimiz ile ülkemizin başına musallat ediyoruz" dedi.

Hisarcıklıoğlu ile görüştüler

Yasak kararının neden olacağı sorunları ve çözüm önerilerini bir rapor halinde, bir dizi programa katılmak için Antalya'ya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na sunan Başkan Ali Bahar'a, Antalya OSB'de gübre üretimi yapan sanayiciler ile sektör temsilcileri de eşlik etti. Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş, Antalya OSB'de gübre üretimi yapan firmaların yönetim kurulu başkanları Osman Bahçe, Barış Büyükyörük, Hakan Pakalın, Harun Öztürk ve Sami Dilek, Başkan Ali Bahar ile birlikte alınan kararın firmalarda, sektörde, ekonomide ve Türk tarımında neden olacağı tahribat ile ilgili Hisarcıklıoğlu'na kapsamlı bilgiler verdi. - ANTALYA

Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi
Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sanayici gübrede ihracat yasağına tepki gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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