Satsuma mandalinanın ihracat yolculuğu 27 Ekim'de başlıyor

İzmir Seferihisar'ın meşhur satsuma mandalinasında hasat dönemi başladı. 2020 yılında Türkiye'ye 163 milyon dolar döviz kazandıran satsumanın ilk ihracat tarihi ise 27 Ekim olarak belirlendi.

Sonbahar ve kış aylarında doğal C vitamini deposu olan, grip ve soğuk algınlıklarına karşı kalkan görevi gören, pandemi şartlarında vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren, kokusu ve aromasıyla ağızlarda eşsiz bir tat bırakan İzmir'in dünyaca ünlü satsuma mandalinasının ihracat yolculuğu 27 Ekim'de başlıyor. Mandalina türleri arasında en çok tercih edilen satsuma mandalinanın hasadına ise başlandı. 2020 yılında Türkiye'ye 163 milyon dolar döviz kazandıran satsumanın hasat ve ihraç tarihinde iklim koşullarından dolayı 1 haftalık gecikme yaşandı. Mandalina üreticileri bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya hazırlanırken, ihracatçılar da satsuma için son hazırlıklarını tamamladı.

Hedef 500 milyon dolarlık ihracat

Satsuma mandalinasının, dünyada eşi benzeri olmayan bir cins olduğunu vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Aroması, şeker oranı, lezzeti nedeniyle İzmir'in çekirdeksiz satsuma mandalinası tercih ediliyor. Yurt içi ve yurt dışından ciddi bir talep oluyor. Türkiye'nin mandalina ihracatı 2019 yılında 347 milyon dolar iken, 2020 yılında yüzde 26'lık artışla 437 milyon dolara ulaştı. Bu sene de 500 milyon dolarlık bir hedef koyuyoruz. Üreticilerimize, ihracatçılarımıza, iç pazarda toptancılarımıza, hal esnafımıza, pazarcılarımıza ve satsumanın bahçeden, sofraya ulaşana kadar emeği geçen herkese; bereketli, sağlıklı, bol kazançlı, kazasız, belasız bir sezon diliyorum. C vitaminsiz kalmayalım, günde en azından bir ya da iki tane çekirdeksiz satsuma mandalinası yiyelim" dedi.

Rekolte bu yıl düşük

Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Satsuma mandalina, mandalina ihracatından 163 milyon dolarlık tutarla en büyük payı aldı. Satsuma mandalinanın 2019 yılındaki ihracat tutarı 125 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Satsuma mandalina ihracatı 2020 yılında yüzde 30 artış gösterdi. Ege Bölgesinin mandalina rekoltesi 2020 yılında 154 bin 245 ton iken, 2021 yılında rekolteyi 114 bin ton öngörüyoruz. Maalesef yüzde 35'lik düşüş söz konusu. İzmir'in satsuma mandalina rekoltesi ise 108 bin tondan, 76 bin tona geriledi. Yüzde 30'a yakın bir düşüş öngörüyoruz. Ege Bölgesi rekoltesinde düşüş olmasına karşın, Türkiye geneli rekolte 2020 yılını yakalayacak seviyelerde seyrediyor. Bu sene ürün kalitesinin iyi olması ihracat adına önemli. Rekolte kaybını ürün kalitesiyle kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Geçen yıl ihracat rakamlarımızı geçeceğimize inanıyor, 2021 yılında satsuma mandalina ihracatından 200 milyon dolar hedefliyoruz. Toplam mandalina ihracatında da 2020 yılındaki 437 milyon dolarlık ihracatımızı, 2021 yılında 500 milyon doların üzerine taşımak için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

49 ülkeye ihracat

Türkiye, 2020 yılında 49 ülkeye satsuma mandalina ihracatı gerçekleştirdi. 108 milyon dolarlık büyük kısmı Rusya Federasyonu'na yapılırken, ikinci sırada 32 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatıyla Ukrayna yer aldı. Üçüncü basamağın sahibi ise 3,7 milyon dolarla Sırbistan oldu. - İZMİR