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SETBİR'in yeni başkanı Pınar Grubu'ndan İsa Coşkun oldu - Son Dakika

SETBİR'in yeni başkanı Pınar Grubu'ndan İsa Coşkun oldu

15.10.2021 16:55
SETBİR'in yeni başkanı Pınar Grubu'ndan İsa Coşkun oldu

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliğinin (SETBİR) yeni başkanı Pınar Entegre Et ve Un Sanayi AŞ'den İsa Coşkun oldu.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliğinin (SETBİR) yeni başkanı Pınar Entegre Et ve Un Sanayi AŞ'den İsa Coşkun oldu.

SETBİR'in 23. seçimli genel kurulu Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Pınar Grubu'ndan İsa Coşkun, 37 üyenin tamamının oyunu alarak Birliğin yeni başkanı olurken, SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel başkanlığındaki eski yönetim kurulu ise 6 yılın ardından görevi devretti.

Tezel, konuşmasında, sütçülük mesleğine 1994'te, SÜTAŞ'ta başladığını belirterek, 2002'de SETBİR Yönetim Kurulu Üyesi, 2016'da ise SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu anlattı.

Türkiye'de sütün, daha ziyade yoğurt, ayran, peynir olarak tüketildiğine dikkati çeken Tezel, şunları kaydetti:

"Bugün devredeceğimiz görevlerden en önemlisi, Türkiye'de kişi başı süt ve kırmızı et tüketimini artırmaktır. Çiğ süt ve süt ürünü üretimimiz, dünya ve AB tüketimi kadar tüketimi sağlamak için yeterli. İnsan gelişimi için tüketimi elzem olan bu iki hayvansal proteinin halkımıza en kaliteli, en hesaplı ve en yeterli şekilde sunabilmek için sektörlerimizin birlik ve beraberlik içinde çalışmasına büyük ihtiyacımız var. Süt ve süt ürünleri sektörünü SETBİR çatısı altında bir araya getirmeyi başaramadık. Bu genel kuruldan sonra sade bir SETBİR üyesi olarak bu konuyu yönetim kurulumuza hatırlatmayı sürdüreceğim."

"İhracatı artırmak önemli hedefimiz"

Yeni Başkan İsa Coşkun ise ekonomi yönetiminin en baştaki gündem maddelerinden birinin enflasyon olduğunu ve bunun da en önemli kısmını gıda fiyatlarının oluşturduğunu söyledi.

Coşkun, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ekonomi yönetiminden beklentilerinin, sektörle ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarıyla daha yoğun istişare içinde bulunmaları olduğunu dile getirdi.

Kayıt dışı üretim, satış ve bilgi kirliliğinin önem taşıyan sorun alanları olduğuna dikkati çeken Coşkun, şöyle devam etti:

"Ambalajsız ve açıkta satılan süt ve süt ürünleri halkın sağlığı için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Ayrıca Hazine için önemli bir vergi kaybı da olmakta, kayıt içinde olan firmalar açısından önemli bir rekabet eşitsizliği sonucunu da doğurmaktadır. Gıda güvenliği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle iletişim araçlarıyla yayılan bilgi kirliliğinin önlenmesi konusunda büyük çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Süt, et ve diğer gıda ürünleri ihracatını daha da artırabilmek de bir diğer önemli hedefimizdir. Çin ve diğer Uzak Doğu pazarları bizler için yeni ve önemli fırsatlar oluşturmaktadır. Ancak ihracatımızda önemli yer tutan başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerine olan ihracattaki tarife ve tarife dışı engellerin aşılmasında hükümetin desteğine büyük ihtiyaç duymaktayız."

Kayıt dışılık ve bilgi kirliliğiyle mücadele mesajı

Coşkun, yeni seçilen Yönetim Kurulu olarak amaçlarının bugüne kadar yapılan çalışmalardan da yararlanarak sektörün haklarını savunmak, sorunlarını iyi anlatmak, çözüm önerileri sunmak, çevrenin korunmasına katkıda bulunmak, tüketiciye sağlıklı gıda sağlanmasındaki hassasiyetleri sürdürmek, kayıt dışılık ve bilgi kirliliği ile mücadelede ilgili kurumlarla iş birliği yapmak olacağını bildirdi.

Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi, sıfır atık, depozito sistemi, dijitalleşme ve "Gıdanı Koru" kampanyası gibi çalışmalara da önem verdiklerini belirten Coşkun, "Yeni çalışma dönemimizde tüzüğümüzde yer alan ilkeler doğrultusunda ve elbette yasaların çizdiği sınırlar içinde kalarak ve değişen ekonomik ortam ve şartları da göz önünde tutarak dinamik bir tempoda sektörlerimizin gelişmesine katkı sağlayan çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

İsa Coşkun başkanlığındaki yeni SETBİR Yönetim Kurulu; Hüseyin Özşenoğulları, Abdülhamit Can, Mehmet Şahbaz, Sadullah Aydın, Murat Hocalar, Mehmet Erdi Eren, Fatma Can Sağlık, İsmail İlker Kocael, Şencan Gündüz, Hüseyin Demir, Koray Suner, Agah Mamaloğlu, Tahir Selçuk Yavuz ve İsmet Çalışkan'dan oluştu.

İsa Coşkun'un özgeçmişi

İsa Coşkun, 1982'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünden mezun oldu, 1990-1991 yıllarında İngiltere'deki Sheffield Üniversitesinde yüksek lisansını (MBA) tamamladı.

Coşkun, çalışma hayatına 1982 yılında Maliye Bakanlığında hesap uzman yardımcısı olarak başladı, 1992'de baş hesap uzmanlığına atandı.

1992-1994 yıllarında Gelirler Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı görevini yürüten Coşkun, 1994'te Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Danışmanı ve 1995-2000 yıllarında Başbakanlık Hazine Müsteşarlığında yabancı sermaye genel müdür yardımcısı ve genel müdür vekili olarak görev yaptı.

2000-2003 yıllarında Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ekonomi Müşavirliği görevini yürüten Coşkun, 11 Şubat-31 Ağustos 2015 döneminde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini de vekaleten yerine getirdi.

Halen Yaşar Holding bünyesinde Kurumsal ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Coşkun, evli ve 1 çocuk babası.

Avrupa Birliği, Ekonomi, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SETBİR'in yeni başkanı Pınar Grubu'ndan İsa Coşkun oldu - Son Dakika Ekonomi


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