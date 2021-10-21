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Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor - Son Dakika

Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor

21.10.2021 15:10
Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, mayıs ayındaki zirai don nedeniyle ikinci kez ekim yapılması ve kuraklığın da etkisiyle şeker pancarı rekoltesinde düşüş bekleniyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, mayıs ayındaki zirai don nedeniyle ikinci kez ekim yapılması ve kuraklığın da etkisiyle şeker pancarı rekoltesinde düşüş bekleniyor.

Şeker pancarı üretiminde söz sahibi iller arasında yer alan Sivas'ta, bu yıl yaklaşık 190 bin dönümde 1 milyon 140 bin ton üretimin olacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 23 bin dekar alanda ekim yapılan Ulaş ilçesinde ise çiftçilerin hasat mesaisi sürüyor.

İlçede şeker pancarı üretimi yapan ve aynı zamanda Pancar Ekicileri Grup Başkanı olan Sebahattin Kartal, AA muhabirine, geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşandığını söyledi.

İlçede mayıs ayında yaşanan zirai don nedeniyle ikinci kez ekim yaptıklarını anımsatan Kartal, "İkinci ekimi yapınca dönümde 1-2 ton az verim alıyoruz. Birinci ekim olsa bambaşka olurdu. Yine de buna şükür. Bu yıl bir de her yerde kuraklık oldu. Geçen yıllar beş su veriyorsak, bu yıl üç suyla pancar sökümü yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan pancar alım fiyatının ton bazında 336 liradan 420 liraya yükseltilmesinin çiftçileri sevindirdiğini aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kuraklık filan oldu ama şeker oranıyla bu yıl da iyi prim alacağız. Geçen yıl 110 bin ton pancar hasadı yapmıştık. Bu yıl ise 85 ile 90 bin ton arası hasat bekliyoruz. Burada üretilen pancarda şeker oranı yüksek. Burada 100 kilo pancardan 20 kiloya yakın şeker elde ediliyor. Bu da havanın gündüzleri sıcak, geceleri ise aşırı soğuk olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir şansımız var. Arazimiz pancar ekimine elverişli."

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen ise şeker pancarı hasadına başlayan çiftçilere bol ve bereketli hasat diledi.

Kuraklık nedeniyle şeker pancarı rekoltesinde düşüş olduğunu belirten Sözen, "Bu yıl 27 Mayıs'ta yaşanan don olayı nedeniyle ikinci ekimi yaptık. Buna bağlı da biraz rekolte düşüşü yaşanacak." diye konuştu.

Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor
Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor
Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor
Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor
Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor

Mayıs, Sivas, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Sivas'ta şeker pancarı hasadı devam ediyor - Son Dakika
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