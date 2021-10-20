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Son dakika haberleri... Küresel piyasalar, beklentileri aşan şirket karlılıklarıyla pozitif seyrini sürdürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Küresel piyasalar, beklentileri aşan şirket karlılıklarıyla pozitif seyrini sürdürüyor

20.10.2021 08:53
Son dakika haberleri... Küresel piyasalar, beklentileri aşan şirket karlılıklarıyla pozitif seyrini sürdürüyor

Son dakika haber: Küresel piyasalarda, beklentilerden iyi gelmeye devam eden 3. çeyrek finansal sonuçlarla risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, enflasyon baskıları ve yükselişine devam eden uzun dönemli tahvil faizleri risk unsuru olarak dikkati çekiyor.

Küresel piyasalarda, beklentilerden iyi gelmeye devam eden 3. çeyrek finansal sonuçlarla risk iştahı yüksek seyretmeye devam ederken, enflasyon baskıları ve yükselişine devam eden uzun dönemli tahvil faizleri risk unsuru olarak dikkati çekiyor.

Dün, küresel pay piyasalarında etkili olan alıcılı seyir Asya borsalarıyla yeni güne de taşındı.

Açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile artan maaş ve fiyat baskılarının şirketlerin kar marjlarını beklenen az etkilediğine ilişkin işaretler dikkati çekerken, tahvil piyasaları tarafında ise artmaya devam eden enflasyon baskılarıyla satış baskısı güçlendi.

Dün, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,67 ile 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesine çıksa da, şimdilik şirket karlılıklarına yönelik iyimserlikle bu fiyatlamanın pay piyasalarına yansımadığı görülüyor.

Öte yandan dün, ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başladı. ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, ilk işlem gününde yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.

Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, 64 bin dolar ile nisandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,74, Nasdaq endeksi yüzde 0,71 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. New York borsasında bugün endeks vadeli işlem kontratlarının karışık seyrettiği görülüyor.

Emtia fiyatları ve dolar endeksi yeni günde düşüş eğiliminde hareket ederken, Brent petrolün varil fiyatı 84,1 dolar, bakırın libresi yüzde 2'nin üzerinde değer kaybıyla 4,69 dolar ve dolar endeksi 93,7 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa tarafında ise gözler bugün Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrildi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları sonrası BoE'nin kasımdaki toplantıda 15 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakılırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından gelen açıklamalar enflasyondaki artışın "geçici" olduğu temasını koruyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 geriledi.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1650 seviyelerinde bulunurken, Avrupa endeks vadeli işlem kontratlarının yeni güne karışık seyirle başladığı görülüyor.

Asya'da Çin kaynaklı haber akışı pay piyasalarına yön vermeye devam ediyor. Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 ve 5 yıllık borçlanma oranlarında değişikliğe gitmezken, PBoC'nin piyasaya likidite vermesi risk iştahını artırdı.

Vadeli işlem piyasasında kömür kontratlarının rekor kırmaya devam etmesinin ardından Çin hükümeti önemli kömür üreticileriyle bir araya gelirken, Çin'in artan kömür fiyatlarına müdahale etmeyi değerlendirdiğine ilişkin haber akışı fiyatların gerilemesine sebep oldu.

Elektrik üretiminin önemli bir kısmını kömürden karşılayan Çin'de, yeşil enerjiye dönüş için atılan adımların kömür arzını daraltmasının ardından yaklaşan kış mevsimi ve enerji arzına ilişkin endişelerle artan kömür ihtiyacı kömür fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmıştı.

Dolar/yuan paritesinin 6,39'la hazirandan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ise öne çıkan bir başka gündem maddesi.

Japonya'da ise bugün açıklanan verilere göre dış ticaret açığı 622,8 milyar yenle beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, ihracat yıllık yüzde 13, ithalat yüzde 38,6 arttı.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarına paralel yükseldi ve günü yüzde 0,86 artışla 1.429,85 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasada 9,3765 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından gerileyerek günü yüzde 0,36 azalışla 9,3012'den tamamladı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,3020 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün İngiltere ve Avro Bölgesi'nde TÜFE, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Küresel bazda açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse bazlı fiyat hareketlerini tetikleyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.444 puanın direnç, 1.396 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, eylül ayı TÜFE

09.00 Almanya, eylül ayı ÜFE

10.00 Türkiye, eylül ayı yurt dışı ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu

Çin Halk Cumhuriyeti, Enflasyon, Kömür, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Küresel piyasalar, beklentileri aşan şirket karlılıklarıyla pozitif seyrini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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