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Stevie MENA Ödülleri 2022 için geri sayım başladı - Son Dakika

Stevie MENA Ödülleri 2022 için geri sayım başladı

26.10.2021 11:44
Stevie MENA Ödülleri 2022 için geri sayım başladı

İş dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen Stevie Ödülleri, MENA Bölgesi için düzenlediği özel ödül programının 3'üncüsü için başvuruları açtı.

İş dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen Stevie Ödülleri, MENA Bölgesi için düzenlediği özel ödül programının 3'üncüsü için başvuruları açtı. 17 ülkeden projelerin yarışacağı ödül programına 4 Kasım 2021 ve 26 Ocak 2022 olmak üzere iki aşamada başvurulabilecek.

2002 yılından bu yana düzenlenen ve iş dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan Stevie Ödülleri kapsamında, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi için oluşturulan özel ödül programının 3'üncüsü için başvurular açıldı. Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası'nın sponsorluğunda düzenlenen Stevie MENA Ödülleri 2022'de 17 ülkeden aday projeler, jürideki 150'den fazla profesyonel tarafından değerlendirilecek. Online başvuruların 4 Kasım 2021 ve 26 Ocak 2022 olmak üzere iki aşamada MENA.StevieAwards.com'dan yapılabileceği ödülleri kazananlar 24 Mart'ta açıklanacak.

BAŞVURU ÜCRETİ YOK

Stevie MENA Ödülleri'ne Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen'den başvuru yapılabiliyor. Başvuru ücreti ödenmeyen programda, kişi ve kuruluşlar ücretsiz olarak istedikleri kadar aday olabiliyor.

Stevie Awards'tan yapılan açıklamada, altın, gümüş ve bronz ödül almaya hak kazananların, her başarılı adaylık için "kazanan ücreti" ödeyeceği, 4 Kasım'a kadar başvuranların daha düşük ücret kazanacağı duyuruluyor.

ÖDÜL TÖRENİ 20 MAYIS 2022'DE

Video ve sosyal medya olmak üzere 2 yeni kategorinin eklendiği programda, etkinliklerin kapsamında artık çevrimiçi düzenlenenler de yer alıyor. 15 başlıkta 100'den fazla kategoride yapılabilecek başvuruların İngilizce ya da Arapça olması bekleniyor. Altın, gümüş ve bronz ödül sahiplerinin 24 Mart 2022'de açıklanacağı 3. Stevie MENA Ödülleri'nin gala etkinliğinin 20 Mayıs'ta Ras Al Khaimah'taki Waldorf Astoria Hotel'de düzenlenmesi planlanıyor.

Geçen yıl ödül almaya hak kazananların tamamına StevieAwards.com/mena adresinden ulaşılırken, bu yıl başvuru yapılabilecek kategoriler arasında uygulamalar ve internet siteleri, başarılar, faaliyet raporları ve diğer yayınlar, kuruluş, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler, Kovid-19 tedbirleri, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, fiziksel ve sanal etkinlikler, yönetim, pazarlama, yeni ürün ve hizmetler, sosyal medya, teknoloji ve videolar yer alıyor.


Stevie MENA Ödülleri 2022 için geri sayım başladı

Orta Doğu, Türkiye, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Stevie MENA Ödülleri 2022 için geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Stevie MENA Ödülleri 2022 için geri sayım başladı - Son Dakika
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