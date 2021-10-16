Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (6)

16.10.2021 11:10
Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu4,0702883,11
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu11,6668403,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0750613,02
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,1011913,00
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu11,1920862,82
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0430069,76
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0464108,68
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0822536,69
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0871806,64
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0497806,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1130769,58
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0766565,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1112604,97
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu190,2464014,62
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1522723,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,1780166,61
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0039346,49
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,2446046,02
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,9942125,38
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,0158945,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu1,0497525,43
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0696965,10
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,1155075,06
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,3312654,85
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu2,0042894,76
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,0432775,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0735245,29
QNB Finans Portföy Altın Fonu1,0805015,25
Inveo Portföy Altın Fon1,1002405,18
HSBC Portföy Altın Fonu4,3509695,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları

TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu1,0082900,52
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,3584800,36
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,1326730,35
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,2253420,35
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,0315840,34
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234867-1,23
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,565068-1,11
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850396-0,83
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,325737-0,55
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu0,035455-0,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)96,445262-0,95
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057393-0,58
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,044985-0,36
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,795665-0,31
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,089485-0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,033957-0,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Spor Federasyonu, Yatırım Fonları, Tragger, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada 11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:52 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı 10:44 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor 10:26 Taksi filminden etkilendi, hayalini gerçeğe dönüştürdü! Sokakta görenler dönüp bir daha bakıyor Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı 10:14 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi 09:55 Sokakta yerleri süpürürken çanta içinde 500 bin lira bulan işçi polisi aradı, para sahibi işçiye verdiği hediye ile sevindirdi
Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:14 Son dakika! Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var 09:02 "Cono Aşireti"ne 500 polisli şafak vakti operasyonu! Koçbaşlarıyla kapıları kırıp çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar

Son Dakika Haberleri
11:07 Adana'da silahlı çatışma! O anlar saniye saniye kamerada
11:06 Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti
10:51 Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı
10:51 Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi
10:43 "İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı
10:42 Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti
10:35 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini tahmin ediyor
10:21 Simpsonlar'ın tüm bölümünü izleyip kehanet bulacak kişi, 65 bin TL maaş alacak
10:16 Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi
10:13 Falcao, Fenerli Valencia'nın da olduğu maçta saygısızca hareketler yaptı
Su kabağının son ustası, ameliyat sebebiyle mesleğini çıraklara devretti Su kabağının son ustası, ameliyat sebebiyle mesleğini çıraklara devretti         
11:12
Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti Baba Çalhanoğlu, 7 hafta sonunda istifa etti         
11:06
Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi Öğrencisini azarlayıp tehdit eden öğretmenin görev yeri değiştirildi         
10:51
Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti Galatasaray'da Kerem depremi! 9 milyon sözleşmeyi de reddetti         
10:43
Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi Ebru Akel, programına davet ettiği Op. Dr. Melih Gündüz'le el ele görüntülendi         
10:17
Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'ndaki görüşmesinde yaşananlar! Kavcıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Müdahale" iddiasına yorum yapmadı         
09:59
Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin? Metruk evde asılı bulunan Buse Şeyma Erduran, ölmeden önce taksicinin tacizine uğramış: Beni yemek ister misin?         
09:49
Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu         
09:04
Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı         
08:54
Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm Mehmet Ali Erbil, ödül aldığı kadına: Yaklaşma, DM'den yürürüm         
08:53
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı         
21:11
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı         
17:25
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 11:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (6) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement