Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 4,070288 3,11 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 11,666840 3,04 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,075061 3,02 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,101191 3,00 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 11,192086 2,82 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043006 9,76 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046410 8,68 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,082253 6,69 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,087180 6,64 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,049780 6,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,113076 9,58 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,076656 5,15 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,111260 4,97 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 190,246401 4,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,152272 3,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,178016 6,61 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,003934 6,49 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,244604 6,02 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,994212 5,38 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,015894 5,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,049752 5,43 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,069696 5,10 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,115507 5,06 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,331265 4,85 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 2,004289 4,76 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,043277 5,31 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,073524 5,29 QNB Finans Portföy Altın Fonu 1,080501 5,25 Inveo Portföy Altın Fon 1,100240 5,18 HSBC Portföy Altın Fonu 4,350969 5,13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu 1,008290 0,52 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,358480 0,36 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,132673 0,35 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,225342 0,35 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,031584 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234867 -1,23 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,565068 -1,11 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,850396 -0,83 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,325737 -0,55 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,035455 -0,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 96,445262 -0,95 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057393 -0,58 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044985 -0,36 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,795665 -0,31 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089485 -0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,033957 -0,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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