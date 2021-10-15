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Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı - Son Dakika

Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı

15.10.2021 23:34

Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı Kaymakam Murat Beşikçi: "Diyarbakırlı kardeşimize istihdam sağlayacağız" Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığında tarafından nitelikli iş gücünü artırmak ve firmaların personel ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen 'Yeni...

Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı

Kaymakam Murat Beşikçi:

"Diyarbakırlı kardeşimize istihdam sağlayacağız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığında tarafından nitelikli iş gücünü artırmak ve firmaların personel ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen 'Yeni iş, kariyer istihdam merkezi' projesi kapsamında yapılan protokol imza töreninde konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, "İnşallah protokolümüzün imzalanmasıyla birlikte her sene binlerce Diyarbakırlı kardeşimizin istihdam merkezimiz aracılığıyla eğitim almasını ve donanım kazanmasını sağlayacağız "dedi.

Nitelikli iş gücünü artırmak ve firmaların personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamından Yenişehir İlçe Belediyesi, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (DESOB), Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED), Diyarbakır Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasından kariyer merkezi işbirliği protokolü imzalandı. Yenişehir İlçe Belediyesi toplantı salonunda yapılan törene Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Uçak, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, DOGÜNSİFED Başkanı Aziz Özkılıç, MEKSA Başkanı Sertaç Işık ile çok sayıda kişi katıldı.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, Diyarbakır'ın bir istihdam merkezi, bir sanayi merkezi, bir turizm merkezi haline gelmekle birlikte istihdam noktasında, işsizlik noktasında da önemli problemleri olan bir kent olduğunu söyledi.

"Diyarbakır'daki istihdam olanaklarına katkı sunmak istiyoruz"

Diyarbakır'da çok ciddi istihdam olanakları olduğunu aktaran Kaymakam Beşikçi, "Gerek organize sanayi bölgemizde gerek tekstil ihtisas organize sanayi bölgemizde gelerek kurulum çalışmaları devam eden lojistik merkezimizde her gün yeşeren, filizlenen, yeni ticarethanelerimizde Diyarbakır'da çok ciddi istihdam olanakları ortaya çıkıyor. Bu istihdam olanakları ortaya çıkarken bir yandan da sanayicimizin, işverenimizin ihtiyaç duyduğu vasıflı eleman noktasında da bir açığın olduğunu görüyoruz. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak bu sektörde çok önemli pozisyonları olan, gerek esnaf ve zanaatkarlar odalar birliğimizde, gerek iş adamları derneğimizde, gerek MEKSA Vakfımızda Yenişehir Belediyesi olarak inisiyatif alarak iş birliği içerisinde Diyarbakırlı kardeşlerimize sektörün ihtiyaç duyduğu vasfı, donanımı kazandırarak bu noktada Diyarbakır'daki olanaklarına katkı sunmak istiyoruz. İnşallah vakfımızın yerleşkesinde bize tahsis edilen bir alanda belediyemizin kariyer ve istihdam merkezini inşa edeceğiz. Burada istihdam edeceğimiz, çalıştıracağımız yetkin, etkin kariyer noktasında yönetim planlaması, istihdam planlaması noktasında donanımlı personellerle sürekli bir saha çalışması, sektörün temsil iş birliği içerisinde bir analiz yaparak ihtiyaç duyduğu vasıflı elemanların yetiştirilmesine MEKSA Vakfımız çatısı altında iş birliği içerisinde inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Bu bizim geldiğimiz günden bu yana hayalimizdi. Altyapı çalışmalarını tamamladık. İnşallah protokolümüzün imzalanmasıyla birlikte her sene binlerce Diyarbakırlı kardeşimizin istihdam merkezimiz aracılığıyla eğitim almasını ve donanım kazanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

5 bin 300 kişiye istihdam olanağı sağlanacak

Yapılan açıklamanın ardından imza töreni gerçekleştirilirken, protokol ile toplamda 5 bin 300 kişinin faydalanacağı belirtildi. İstihdam projesinden, 35 yılı aşkın bir süredir 150 binin üzerinde çocuk, genç, yetişkin, özel ilgi grupları dahil bir çok kesime mesleki eğitim hizmeti sunan MEKSA, merkezde 26 meslek kuruluşu, ilçelerde 16 meslek kuruluşu olmak üzere 42 meslek odasıyla kayıtlı ve kayıtsız olmak üzere yaklaşık 60 binin üzerinde esnaf ve sanatkara hizmet veren DESOB, 11 üye dernek, bin 246 üye firma ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesinin çatı kuruluşu DOGÜNSİFED ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, MEKSA Vakfı tarafından kullanılan Mesleki Eğitim Kampüsü'nde mesleki eğitim programlarını yürüterek, iş dünyası için gerekli olan beşeri sermayenin geliştirilmesi sağlanması hedeflendiği öğrenildi.

Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı
Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı
Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı
Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı

Murat Beşikçi, Diyarbakır, Yenişehir, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenişehir belediyesinden 5 bin 300 kişilik istihdam atağı - Son Dakika Ekonomi


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