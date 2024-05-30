Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mayıs ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,8 azalarak 98,2 oldu. Aynı dönemde tüketici güven endeksi artarken, reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri ise azaldı.

30.05.2024 10:45  Güncelleme: 12:01
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Verilerde nisan ayında 99 olan endeksin mayısta yüzde 0,8 azalışla 98,2 olduğu görüldü.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artarak 80,51'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,4'e geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199
Mart98,9100
Nisan102,499
Mayıs103,898,2
Haziran101,3
Temmuz99,4
Ağustos94,2
Eylül95,5
Ekim96,6
Kasım95,3
Aralık96,4
Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı - Son Dakika

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