Elazığ Besi OSB'de Yer Tahsisi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ Besi OSB'de Yer Tahsisi Başladı

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Elazığ Besi OSB'de yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi için yer tahsisleri başladı.

20.11.2024 13:15
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Yıllık 4 bin 500 ton kırmızı etin üretileceği Elazığ Besi OSB'de yer tahsisleri başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 bin 500 ton kırmızı etin üretileceği Besi OSB'de yer tahsisleri başladı.

İhalesi geçen yıl kasım ayında yapılan 855 dönüme kurulu Elazığ Besi OSB'nin bütün altyapı işlemleri tamamlandı ve girişimciler için yatırıma hazır hale getirildi. Hizmete girecek olan ve 4 bin 500 ton kırmızı etin üretileceği OSB'de yer tahsisleri başladı.

Besi OSB Müdürü Alper Kılbitmez, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı etin üretileceği Besi OSB'de yer tahsislerinin başladığını ifade etti. Kılbitmez, ihalesi geçen yıl kasım ayında yapılan 855 dönüme kurulu Besi OSB'nin bütün altyapı işlemlerinin tamamlandığını ve girişimciler için yatırıma hazır hale getirildiğini belirtti. Temeli atıldığından bugüne birçok yatırımcının adeta gün saydığını dile getiren Kılbitmez, mevcut ekonomik şartlara göre beklediklerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Bugün itibarıyla 13 yatırımcıya yer tahsisi yapacaklarını vurgulayan Kılbitmez, "Yüzer baş ve toplamda bin 300 başlık bir yer tahsisi olacak. 100 baş kapasiteli besi çiftliklerine 170-180 baş hayvan sığabiliyor. Benim de bir çiftliğim var. Ben oraya kış olduğunda yollar kapandığında artık İl Özel İdare veya muhtarlığı aramaktan utanıyorum. Yollarım kapanıyor. Burada öyle bir sıkıntım yok. Burada 7/24 güvenlik, veterinerlik hizmetim var. Bölge teşviklerinden normal organize sanayi bölgesindeki fabrikaların faydalandığı tüm desteklerden faydalanıyorsun, vergi indirimi, SGK indirimi. Projeler hep destekleme kriterlerine uygun olarak hazırlandı. O yüzden avantajı çok fazla. Dışarda özel bir çiftliğinizin olmasından çok daha avantajlı ve karlı" dedi.

Bölgede altyapısı olmayan, sıradan bir arazinin metrekare birim fiyatının 500-600 lira olduğunu belirten Kılbitmez, "OSB'de ise girişimcilerin metrekaresine 155 lira ödeyerek yer sahibi olabilir. Bunun yüzde 25'i peşin alınıyor. Geri kalanını da vade farksız 15 ay eşit taksitle ödenebiliyor. Girişimcilerin talebinden memnunuz. 61 yerimiz var ve 300 başvuru oldu. Bunlar arasından kriterlere uygun olanlara yer tahsisi yapacağız. Elazığ Besi OSB, ülke hayvancılığının gelişmesinde önemli rol oynayacak. 10 bin büyükbaş kapasitemiz tamamen dolacak, verimli bir üretim süreci başlayacak. Yıllık 4 bin 500 bin ton kırmızı et üretimi olacak. Bin 250 kişiye istihdam sağlanacak. Hayvansal atıkları kullanılarak biyogaz elde edilmesi ve elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle 3 bin 80 MWm gücünde Biyogaz Tesisi Kurulacak" diye konuştu.

Elazığ Besi OSB\'de Yer Tahsisi Başladı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Finans, Elazığ, Tarım, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Besi OSB'de Yer Tahsisi Başladı - Son Dakika

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