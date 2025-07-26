Elazığ\'dan 15 Ülkeye Radyatör İhracatı

Elazığ'da faaliyet gösteren bir radyatör fabrikası, Amerika, Almanya, İngiltere ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat yapıyor. Yüksek ısı verimliliği ve estetik tasarımıyla üretilen alüminyum radyatörler, yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'da 3 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren bir üretim tesisi, yerli imkanlarla geliştirdiği alüminyum radyatörleri başta Amerika, Almanya, İngiltere ve Körfez ülkeleri olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediyor. Enerji tasarrufu sağlayan, çevre dostu ve estetik tasarımıyla dikkat çeken ürünler, hem bireysel kullanıcılar hem de profesyonel projeler tarafından tercih ediliyor. Fabrikada kesim, delme, birleştirme ve boya işlemleri dahil olmak üzere tüm üretim süreçleri son teknoloji makinelerle gerçekleştiriliyor. Alüminyumun yüksek ısı iletkenliği sayesinde daha az enerjiyle daha fazla ısınma sağlayan radyatörler, geri dönüştürülebilir yapısıyla da çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuyor.

Yüksek ısı verimliliği ve estetik tasarımıyla üretilen alüminyum radyatörlerin, yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü belirten şirket yetkilisi Kadir Atalay, "Radex radyatör olarak yaklaşık 6 yıldır profesyonel olarak burada üretim tesisimizde faaliyet göstermekteyiz. Üretimini yaptığımız alüminyum radyatörler ısınma ihtiyacınıza çözüm sağlarken mekan estetiğinizi de ön planda tutuyor. Yerli üretim gücüyle sektörde kalite, güven ve yenilikçi tasarımı bir araya getiren öncü firmalardan biri olarak, yüksek ısı verimliliği, enerji tasarrufu sağlayan estetik modelleriyle hem profesyonellerin hem de kullanıcıların ilk tercihi oluyoruz. Yurt dışına da ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 15 ülkeye ihracatımız var. Amerika, İngiltere, Almanya ve körfez ülkelerine genellikle ihraç ediyoruz" dedi.

Hafifliğiyle binalara minimum yük getiren bu radyatörlerin, sürdürülebilirlik ilkesiyle tasarlandığını ve yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretildiğini ifade eden Atalay, "Alüminyumun yüksek ısı iletkenliğine sahip olması en önemli sebeplerden biri diyebiliriz. Çünkü alüminyum çeliğe göre dört kat daha hızlı iletkenliğe sahiptir. Bu sayede bulunduğu ortamı çok daha kısa sürede ısıtır ve enerji kaybını minimuma indirir. Enerji verimliliği ile tasarruf etmenizi sağlar. Alüminyum hafif bir malzeme olduğundan binalara vermiş olduğu ağırlık çok daha azdır. Sürdürülebilirlik ve verimliliği bir arada sunar, 100 geri dönüştürülebilir alüminyum gövdesi ile çevreye dost, düşük enerji tüketimi ile ekonominize tasarruf yaptıracak ürünler grubundadır. Bu etkenler sayesinde üretimimiz başta Avrupa olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Kullanmış olduğumuz son teknolojik makinelerimiz ile fabrikamızda radyatörün tüm oluşum süresini takip ediyor; kesim, delme, birleştirmeleri, otomatik kesim hattı makineleri ve CNC makinelerimizle yapıyoruz. 25 metre elektrostatik tünel fırın boya makinemiz ile zengin renk seçenekleri sunuyoruz. Bu sayede sadece dekoratif olarak değil, uluslararası kalite standartlarını ve verimliliğini de garanti altına alarak her ürünü yüzde 100 test ederek güvenli bir şekilde sevkiyata hazırlıyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ