Elazığ TSO ve TOBB Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ TSO ve TOBB Toplantısı Düzenlendi

Elazığ TSO ve TOBB Toplantısı Düzenlendi

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ankara'da iş dünyası sorunlarını görüştü.

12.02.2025 09:41
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Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, TSO Meclis Başkanı Sedat Karataş, Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle ile bir araya geldi.

TOBB'un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üyeleri, TOBB üst düzey yöneticileri, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığlı iş adamlarından oluşan Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ve Nevşehir Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, Ankara ve İstanbul'da yaşayan Elazığlı iş insanları ile TOBB üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İki milyon üyemizle büyük bir aileyiz. Arkamızda başkanı olduğum 366 oda ve borsamızın güç ve desteği var. Güçlü Türkiye ve güçlü bir ekonomi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan'ın iş dünyasındaki tecrübelerinin kıymetli olduğuna vurgu yapan ve Genel İdare Kurulu ve TOBTİM'de birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, Elazığ'ın da kendileri için istisnai bir yere sahip olduğunu söyledi.

Elazığ'ın kalkınmasında Elazığ TSO Başkanı yoğun gayreti ve çalışmalarını takdir ettiklerini ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "İdris Başkanın şehrinin ekonomik kalkınması ve her alanda gelişmesine yönünde gösterdiği gayret ve bu konuda ortaya koyduğu heyecan bizleri de mutlu ediyor. Her konuda arayarak sorunları iletmesi ve çözüm konusundaki önerileri bizlerin de elini güçlendirdiği gibi sorunun çözümünü kolaylaştırıyor. İdris Başkanın gayreti de sevdası da Elazığ. Bizler kendisinin bu gayretini, samimiyetini ve heyecanının takdir ediyoruz" diye konuştu.

"Burası sizin eviniz"

İş dünyasıyla ilgili önemli mesajlar veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Burası sizin eviniz, birliğimizin tüm imkanlarından faydalanabilirsiniz. Oda üyelerine ihtiyaç duyduğu her konuda destek sağlamak için hazırız. İş dünyasının gelişmesi ve büyümesi için işbirliği ve dayanışma önemli" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Elazığ TSO Başkanı İdris Alan ise iş dünyasının sorunlarını kendi sorunları bilen ve çözümleri için ciddi gayretler sarf eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Başkan Alan konuşmasında şunları söyledi:

"Sadece ülkemizde değil 150 ülkenin odalarını bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilerek küresel iş dünyasının da zirvesinde bulunan Hisarcıkoğlu Başkanımız ile aynı çatı altında ve aynı hedefe koşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ekip ruhuyla, ülkemiz ve şehirlerin ekonomisine yeni hedefler koyup vizyoner bir bakış açısıyla bizlere model olan, her müşkülümüzde ve sorunumuzda kendisine anında ulaştığımız Hisarcıklıoğlu Başkanımıza her platformda bizlere sağladıkları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

İş dünyasına ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda söz alan Elazığ TSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, sektörlerdeki kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi yönünde taleplerini dile getirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, programa katılan Elazığ TSO heyetine teşekkür etti.

Program iş dünyasının problemlerinin istişare edilmesinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO ve TOBB Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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