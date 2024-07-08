Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti

Ekonomi

Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubu ortaklığıyla 21 Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, bir yatırım fonu grubuna satıldı. Doğan Burda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiriye göre, satış işlemi 10 milyon dolar bedelle gerçekleşti.

MEDYADAN TAMAMEN ÇEKİLDİ

2018 yılında Doğan Medya Grubu'nu Demirören Holding'e satan Aydın Doğan ve Doğan Holding; Doğan Burda'nın satışıyla birlikte medya sektöründen tamamıyla çekilmiş oldu. Doğan, 1979'da Milliyet'i satın alarak 45 yıl önce medya sektörüne girmişti. Yüzde 38,22 oranındaki hissesi Doğan Şirketler Grubu Holding'de, yüzde 38,09 oranındaki hissesi Burda GmbH'de bulunan Doğan Burda'nın yüzde 23,69 oranındaki hissesi diğer ortaklar arası ve BİST'te işlem görüyor.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Çağlar Göğüş'ün, Genel Müdürlük/İcra Kurulu Başkanlığı'nı Cem Başar'ın yaptığı Doğan Burda Dergi Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimizin 19.559.175 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Doğan Holding) sahip olduğu % 38,22 oranındaki pay (7.474.920 adet pay) ve Burda GmbH'ın sahip olduğu % 38,09 oranındaki pay (7.449.670 adet pay) olmak üzere toplam % 76,30 oranındaki payın (14.924.590 adet pay); Alt Capital Holding A.Ş. (4.791.998 adet DOBUR payı), Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (3.422.856 adet DOBUR payı), Re-Pie Yatırım Holding A.Ş. (5.476.569 adet DOBUR payı) ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'ye (1.233.167 adet DOBUR payı) (Alıcılar) yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 10.000.000 Amerikan Doları bedel (Satış Bedeli) ile satılmasına (İşlem) yönelik olarak Doğan Holding ve Burda GmbH ile Alıcılar arasında 08/07/2024 tarihli 'Pay Devir Sözleşmesi' akdedilmiştir.

Mezkûr 'Pay Devir Sözleşmesi'ne istinaden; Doğan Holding'in % 56 ve Burda GmbH'ın % 44 oranında pay sahibi olduğu Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. sermayesini temsil eden tüm payların, değerleme raporunda takdir edilecek değere göre Şirketimize devredilmesi hedeflenmektedir. İşlemin Rekabet Kurumu'na yapılacak bildirim de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanacağı öngörülmektedir. Söz konusu payların satışına yönelik olarak yapılabilecek bir özel durum açıklamasının Şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak açıklama yapılması ertelenmiştir. Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

2018'DE DOĞAN MEDYA GRUBU'NU SATMIŞTI

Bünyesinde CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Posta ve Fanatik, Doğan Haber Ajansı ve D Smart'ı da bulunduran Doğan Medya Grubu Mart 2018'de Demirören Holding'e satılmış, halka açık bir şirket olarak hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Doğan Burda Dergi Grubu ise bu satış kapsamı dışında bırakılmıştı.

Aydın Doğan'ın dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'ı pijama ile karşıladığı fotoğraf karesi Türk siyaset tarihinin unutulmazları arasında yerini almıştı.

"DÜĞMEYE BASTIM VE YIKTIM"

Bir dönem sahip olduğu medya ile gücü ile iktidar partileri üzerinde etkili olduğu bilinen Aydın Doğan'ın "Refah-Yol Hükümeti döneminde Maliye, Hazine, Dış Ticaret Müsteşarlığı üzerime gelmeye başladı. Hesaplarımı incelemeye aldılar. İki ayım kalmıştı. Ya ben dedim, ya da 54. Hükümet. Düğmeye bastım ve yıktım. Hükümeti yıkmasaydım, ben yıkılacaktım" şeklindeki sözleri kamuoyunda uzun süre yankılanmıştı.