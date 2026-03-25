Eldeki Enerji Depoları Yeterli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve petrolde yeterli depolama kapasitesinin bulunduğunu belirterek, "Gerek yer altı doğal gaz depolarımız gerek petrol açısından depolarımızda şu anda bir sıkıntı gözükmüyor." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bayraktar, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, doğal gazda yer altı kapasitelerini artırmak istediklerini dile getirerek, "Normalde depo kıştan sonra artık bitmeye yaklaşır ondan sonra da yazın tekrar onu doldurup kışa hazır hale getirirsiniz. Bu seneki LNG tedariklerimizle depolarımız, şu anda yüzde 70 civarında dolu ama bu krizin etkilerinin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Onun için depolarımızı şu anda doldurma noktasında bir gayretin içerisindeyiz." dedi.

Türkiye'nin depolama anlamında bir sorunun olmadığına ve 5 milyar dolarlık maliyetle tüm depoların doldurabileceğine dikkati çeken Bayraktar, "Dolayısıyla işin mali boyutunu da yönetmek önem arz ediyor. Gerek yer altı doğal gaz depolarımız gerek petrol açısından depolarımızda şu anda bir sıkıntı gözükmüyor." dedi.

Irak'tan günlük 1,5 milyon varil petrol Türkiye'ye gelebilir

Bayraktar, Kerkük'ten Ceyhan'a uzanan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndaki son duruma değinerek, "Bu hattın kapasitesi 1,5 milyon varil. Günde biz 1,5 milyon varili buradan taşıyabiliriz." dedi.

Irak merkezi hükümetiyle geçen 10 yılda yaşanan tahkim konusu olduğunu anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu boru hattının tahsisi ve kullanımıyla alakalı hep şunu söyledik: 'İki dost kardeş ülke bu coğrafyada yüzyıllardır yaşıyoruz. Sorunları dostane bir şekilde çözmemiz lazım.' Bizim onlara önerimiz şuydu. Irak-Türkiye boru hattı, Irak tarafında kuzey bölümü hem DAEŞ zamanı hem de Körfez Savaşı zamanı hasarlanmış. Dolayısıyla o hattı onaralım. Bunu, Kerkük'ten Basra'ya kadar götürelim ve güneyden kuzeye doğru bir akış yapıp 1,5 milyon varil günlük ihracatı farklı bir rotaya koyalım. Yıllardır şunu söyledik. Bu boru hattını gelin uzatalım ve bunu işler hale getirelim. 1,5 milyon varil günde buradan petrol aksın. Bunun Irak'a, dünya petrol piyasalarına, Türkiye'ye faydası var ama maalesef bu söylediklerimiz bugüne kadar karşılık bulmadı. İnşallah bu kriz bizi herkesin biraz daha şapkaya önüne koyup düşüneceği bir sürece götürür ve bu projeleri hayata geçiririz."

Bayraktar, Türkiye'nin enerji planı içinde Ceyhan merkezli büyük bir petrol ve petrol ürünleri depolama merkezi kurma projesi olduğuna işaret ederek, "Ceyhan'ı hakikaten bir petrol hub'ına döndürebiliriz. 1,5 milyon varil ITP'den geçebilecek bir kapasite var. İnşallah bu sürecin sonunda iş oraya gelebilir. Bu kapasiteyi artırabiliriz. Şu an için hiçbir yatırım yapmadan 1,5 milyon varil buraya akabilir. Yaklaşık 600 bin varil günde Bakü-Tiflis-Ceyhan'dan gelen petrol var. O boru hatlarının kapasitesi 1 milyon varil. Dolayısıyla o kapasitenin de tümüyle devreye girdiği, Orta Asya petrollerinin, Kazak petrolünün de belki içerisinde olduğu bir süreçte 2,5 milyon varilin Ceyhan'a geldiğini düşünün. Dünyadan farklı yerlerden gelip, ürünlerin de ticaretinin yapılabileceği bir yer." ifadelerine yer verdi.

Katar, Suudi Arabistan, Türkmenistan'la enerji projeleri gündemde

Irak dışında Türkiye'nin başka projeleri de gündeme getirdiğini belirten Bayraktar, "Katar gazının boru hattıyla Türkiye'ye gelmesi, Türkiye üzerinden belki Avrupa'ya gitmesi. Düşünün şimdi LNG tesisleriniz vuruldu. LNG ihracatınız yok. Zaten Hürmüz'den hareket edemiyorsunuz. Bir boru hattıyla, bir miktar gazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya gittiğini düşünün. Bu önemli bir proje olabilir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkmenistan gazının da Hazar Denizi'ni geçerek Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye gelmesinin gelecek dönemde ciddi şekilde gündemde olması gerektiğini vurgulayarak, "Suriye normalleşiyor. Bir sene, iki sene önce belki bunu konuşamazdık ama şimdi Suriye'deki petrol sahalarının petrolünün ITP'ye bağlantısı proje olarak önümüzde. Bunu da Suriyeli muhataplarımıza ifade ettik. Dolayısıyla o petrolün de ITP üzerinden Ceyhan'a akması mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanan bir elektrik entekonneksiyon projesini de gündeme getirdiklerini anlatan Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Suudi Arabistan'a gittik. Orada Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Türkiye bir elektrik iletim enterkoneksiyon projesini gündemimize aldık." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yaşanan krizin karşılıklı bağımlılık yaratan, karşılıklı kazan-kazan üretebilecek önemli enerji projelerine yönelik karar alma süreçlerine olumlu etki etmesini beklediklerini söyledi.

"Önümüzdeki süreci elektrik çağı olarak görüyoruz"

Türkiye'nin her 5 yılda bir enerji alanında uzun dönemli planlarını gözden geçirdiğini belirten Bayraktar, "Her 5 yılda bir o uzun dönemli planı gözden geçirmek ve güncellemekte fayda var. Çünkü her şey değişiyor. 2021'de konuştuğumuz şeyle sadece 5 yılda mesela bir yapay zeka çağından bahsediyoruz. 'Muazzam bir elektrik talebi oradan gelecek' diyoruz. Bizim bu sene üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi, henüz kamuoyuyla paylaşmadık ama, ana hatlarıyla üzerinde çalıştığımız konuları söyleyebilirim. Türkiye'nin uzun dönemli enerji stratejisinin merkezinde elektrifikasyon var, elektrik var. Biz önümüzdeki süreci elektrik çağı olarak da görüyoruz. Her şeyin elektriklendiği bir dünyaya doğru gidiyoruz." dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin 2035 projeksiyonunda 6 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını öngördüklerini, "2035'te, belki de daha erken bilemiyorum ama ulaştırmada, evlerimizde kullandığımız her şey elektrikli hale geliyor. Bütün bunlarla beraber elektriğin merkezde olduğu bir strateji var. Dolayısıyla bunun etrafında şekillendirmemiz gereken büyük bir elektrik üretim kapasitesine ihtiyaç var. Türkiye'nin yerli kaynaklarını, yenilenebilir kaynaklarını en üst düzeyde kullanması gerekiyor. 2035 için 120 bin megavatlık rüzgar ve güneş hedefimiz var. Anadolu Ajansı'nın da güneş hedefi var. İnşallah onu en kısa zamanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Elektrik iletim altyapısına çok büyük yatırım yapacağız"

Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın (COP31) Türkiye dönem başkanlığında bu yıl Antalya'da düzenleneceğini anımsatan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Belki Cumhurbaşkanımız daha büyük bir hedefi dünyaya ilan edebilir. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Türkiye nükleere büyük yatırım yapıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere Sinop, Trakya santralleri ve küçük modüler reaktörlere Türkiye'deki şirketler de çok büyük ilgi alaka gösteriyorlar. Sanayi Bakanlığımızın çok güzel bir destek teşvik programı var. Dolayısıyla nükleeri kullanan, petrol ve doğal gazda üretimini artırmış bir Türkiye. Bu bahsettiğimiz elektriği, bizim sağlamamız lazım. Bunun için elbette ki önümüzdeki süreçte elektrik iletim altyapısına çok büyük yatırım yapacağız. Bu anlamda arz güvenliğimizi sağlama alıcı tedbirler alıyoruz."

Bayraktar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bitmesi ihtimalinde fiyatların normalleşmesinde ihtiyaç duyulan sürenin net olmadığını da değinerek, "Küresel anlamda elbette birden normalleşmesini beklemek doğru değil. Ama süreç uzarsa geri dönüş süresinin de uzayacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde bitse bile sistemin normale dönmesi birkaç ayı bulabilir. Bir de tabii belirsizlikler devam ediyor ama dediğim gibi herkes belki bu sürecin sonunda yeni enerji mimarisinin oluşturulmasında biraz daha özellikle bizim önerdiğimiz projelere daha istekli olabilirler diye düşünüyorum." dedi.