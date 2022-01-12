Üye Girişi
ELDER'den elektrik faturalarındaki kademeli tarifeye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

ELDER'den elektrik faturalarındaki kademeli tarifeye ilişkin açıklama Açıklaması

12.01.2022 15:57
ELDER'den elektrik faturalarındaki kademeli tarifeye ilişkin açıklama Açıklaması

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), elektrik faturalarında 2021 Aralık ayına ait tüketimlerin eski tarifeye göre, 2022 Ocak ayına ait tüketimlerin ise mevcut dönem tarifesiyle kademeli olarak fiyatlandırıldığını bildirdi.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), elektrik faturalarında 2021 Aralık ayına ait tüketimlerin eski tarifeye göre, 2022 Ocak ayına ait tüketimlerin ise mevcut dönem tarifesiyle kademeli olarak fiyatlandırıldığını bildirdi.

ELDER'den yapılan açıklamada, faturaları hakkında detaylı bilgi almak isteyen müşterilerin elektrik tedariki yaptıkları şirketlerin çağrı merkezlerini arayabilecekleri belirtildi.

Elektrik faturalarındaki kademeli tarife uygulamasına ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, "Kademeli elektrik tarifesi uygulaması mesken abone grubu alçak gerilim tek zamanlı tüketicilerinin tamamı için geçerli olup, endeks okuma dönemi boyunca günlük ortalama 5 kilovatsaat ile altında ve üstünde olmak üzere iki farklı kademeye bölünmüştür. Günlük ortalama 5 kilovatsaat ve altındaki tarifelere maliyetler düşük olarak yansıtılmakta olup, bu uygulama ile dünya genelinde artan enerji maliyetlerinden vatandaşlarımızın korunması amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uygulamanın 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girdiği anımsatılarak, "1 Ocak 2022 tarife değişikliği sonrası sayaç okuması yapılan ve tüketim periyodu kısmen 31 Aralık 2021 ve öncesini kapsayan tüketicilerin faturalarında eski ve yeni tarifeler birlikte dikkate alınmaktadır. 2021 Aralık ayına ait tüketimler bir önceki dönemin tarifeleriyle faturalandırılırken 2022 Ocak ayına ait tüketimler mevcut dönemin tarifeleriyle kademeli olarak fiyatlanmaktadır. Bu uygulama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmiş usul ve metodoloji kapsamında yapılmaktadır." denildi.

"Dağıtım ve görevli tedarik şirketleri fiyat belirleyemez"

Elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin 5 yıllık dönemler için sabit ve TÜFE endeksli, görevli tedarik şirketlerinin gelirlerinin ise elektrik tedarik maliyetleri üzerinden yüzde 2,38 olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Dolayısıyla Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketlerine düşük fiyatlı elektrik satılması suretiyle bu şirketlerin fahiş karlar elde etmeleri mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, EÜAŞ'ın halihazırda perakende şirketlerine kısıtlı bir kapasiteyle enerji sağladığı belirtilerek, "Görevli tedarik şirketleri enerji ihtiyaçlarının çok düşük bir miktarını EÜAŞ'tan temin edebilmektedir. Görevli tedarik şirketleri yüksek miktardaki enerjiyi serbest piyasalardan yüksek fiyatlı olarak temin ederler. Serbest piyasa fiyatları küresel piyasalardaki emtia fiyatları ve döviz kurundaki artış paralelinde son bir yılda yüzde 275 yükselmiştir. Dolayısıyla EÜAŞ tarifesi seviyesinin piyasa maliyetlerinin altında belirlenmesi faturaları düşürmek suretiyle tüketicileri destekleyici mahiyetteyken perakende şirketlerin gelirlerine bir etkisi yoktur. Bilakis maliyet tabanlı kar oranı olmasından dolayı perakende şirketlerinin karlılıklarını olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Elektrik dağıtım şirketlerinin altyapı için 2011'den 2020'nin sonuna kadar 75 milyar lira yatırım yaptığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketleri fiyat belirleyemez, fiyat artışı talebinde veya önerisinde bulunamaz, faturalara herhangi bir bedeli keyfi bir şekilde yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamazlar. Aksi halde bu şirketlere lisans iptali dahil ağır cezalar uygulanmaktadır. Fiyat tarifeleri EPDK tarafından tüm değer zincirindeki maliyetlere bakılarak üçer aylık dönemlerde belirlenmekte ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. EPDK tarifeleri belirlerken şirketlerin özelleştirme için ödedikleri bedeller için hiçbir şekilde karşılık ayırmaz ve döviz kurlarındaki değişimleri hiçbir şekilde dikkate almaz."

YORUMLAR
500

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Aralık, Enerji, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ELDER'den elektrik faturalarındaki kademeli tarifeye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu Cinsel içerikli film izlerken kaza yapan sürücü, 3 kişinin ölümüne sebep oldu         
16:45
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Son Dakika: TFF'den anlamlı karar! Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi         
15:16
Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir Seyhan Soylu mahkemede anlattı: Yaşar İpek ve Seren Serengil'in ayrılış nedeni Ebru Gündeş'tir         
14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19

Son Dakika Haberleri
16:41 Son dakika: ABD'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
16:23 Aynı topa 3 futbolcu vole yapmayı denerse ne olur?
16:18 Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş-Öcalan iddiası: Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek!
15:57 Kapanma mağduru! Görücü usulüyle evlenmeye gittiği evde mahsur kaldı
15:53 Sonunda evleniyorlar mı? Masumlar Apartmanı'nda mutlu son fotoğrafları
15:50 Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak
15:44 Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi
15:38 Son Dakika: Kadıköy metrosunda iki kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz'ın 18 yıl hapsi istendi
15:26 Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 16:52:23. #1.13#
SON DAKİKA: ELDER'den elektrik faturalarındaki kademeli tarifeye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement