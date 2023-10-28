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Elon Musk dünya ile iletişimi kesilen Gazze için devrede! Starlink uydularını ücretsiz internet sağlamak için bölgeye gönderiyor - Son Dakika

Elon Musk dünya ile iletişimi kesilen Gazze için devrede! Starlink uydularını ücretsiz internet sağlamak için bölgeye gönderiyor

Son Güncelleme: 28.10.2023 15:58

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye en yoğun bombardımanı yapmasıyla kentteki telefon ve internet hizmetleri kesildi. Gazze'de 2 milyon kişiden haber alınamazken, devreye Elon Musk girdi. Musk, kendisine yapılan çağrıların ardından bölgeye internet sağlaması için Starlink uydularının tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

İsrail 22 gündür bombaladığı Gazze'ye yönelik saldırıların dozunu dün gece artırdı. 7 Ekim'den bu yana en yoğun saldırısını gerçekleştiren İsrail, bölgede internet ve telefon hizmetini de kesti. Gazze'de bulunan 2 milyon kişiden dün geceden bu yana haber alınamazken, birçok kişi sosyal medya üzerinden Elon Musk'a Starlink uydularını bölgeye göndermesi için çağrı yaptı. Çağrılara yanıt veren Musk, Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

"GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ"

Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal" dün akşam yaptığı açıklamada Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu. İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.

DÜNYA GÜNDEMİNE BİRİNCİ SIRADAN GİRDİ

Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı İsrail'in dün gece başlattığı yoğun bombardımanla dünya ile iletişimi kesilen Gazze için Elon Musk'a çağrı yaptı. "Gazze için Starlink" etiketi Türkiye ve dünya gündemine birinci sıradan girdi.

Elon Musk dünya ile iletişimi kesilen Gazze için devrede! Starlink uydularını ücretsiz internet sağlamak için bölgeye gönderiyor

ELON MUSK STARLİNK UYDULARINI GAZZE'YE GÖNDERİYOR

Çağrılara yanıt veren Elon Musk, Starlink uydularını Gazze'ye göndereceğini söyledi. Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini açıkladı.

Elon Musk dünya ile iletişimi kesilen Gazze için devrede! Starlink uydularını ücretsiz internet sağlamak için bölgeye gönderiyor

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Son Dakika Ekonomi Elon Musk dünya ile iletişimi kesilen Gazze için devrede! Starlink uydularını ücretsiz internet sağlamak için bölgeye gönderiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk dünya ile iletişimi kesilen Gazze için devrede! Starlink uydularını ücretsiz internet sağlamak için bölgeye gönderiyor - Son Dakika
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