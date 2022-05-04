Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak - Son Dakika
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BBC

Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak

04.05.2022 13:11
Elon Musk'ın yeni planı: Twitter iş insanlarına ve hükümet çalışanlarına ücretli olacak

Sosyal medya platformu Twitter'ı geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, mecrayı bazı kesimler için ücretli yapmak istiyor. Musk'ın önerisine göre, iş insanları ve hükümet çalışanları Twitter'ı ücretli kullanmalı. Twitter 'sıradan kullanıcılar' için ise ücretsiz olmaya devam edecek.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'daki iş insanları ve siyasetçilerin sosyal medya platformunda kalmak için "cüzi" bir ücret ödemeleri gerekebileceğini söyledi. Açıklama, Musk'ın 44 milyar dolarlık devralma teklifini, Twitter'ın yönetim kurulunun kabul etmesinin ardından geldi.

"SIRADAN KULLANICILAR" İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK

Bununla birlikte Musk, sosyal medya devinin "sıradan kullanıcılar" için her zaman ücretsiz olacağını açıkladı. 50 yaşındaki Musk, daha önce Twitter'ı yeni özelliklerle geliştirerek her zamankinden daha iyi hale getirmek istediğini söylemişti.

MUSK ÇEKİCİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN İYİLEŞTİRMELER YAPACAK

Musk, Twitter'ın ılımlılık politikalarının ifade özgürlüğü için bir tehdit oluşturduğunu savunarak, "niş" bir platform olarak tanımladığı platformun çekiciliğini artırmaya yardımcı olacak iyileştirmeler yapmak istediğini açıkladı.

DEĞİŞİKLİK YAPMAYI ÖNERDİ

Yeni özellikler sunacağını belirten Musk, yeni premium abonelik hizmeti olan Twitter Blue'da fiyat indirimi de dahil olmak üzere değişiklikler önerdi. Twitter, ücretli ekstra hizmetin "tweet'i geri al" düğmesi, yer imleri ve okuyucu modu gibi özelliklere sahip olacağını açıkladı.

SPAM BOTLARI DA TARİH OLUYOR

Musk, ayrıca spam botlarını platformdan kaldırmak ve tüm gerçek kişilerin kimliğini doğrulamak istediğini söyledi. Ayrıca, geçen pazartesi günü New York'taki yıllık Met Gala'ya katılan Musk, tweet'lerin nasıl yükseltildiği veya düşürüldüğü konusunda Twitter'ı şeffaf hale getireceğini ve yazılımının kamuoyunun incelemesine açık olmasını istediğini sözlerine ekledi.

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BBC

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