"EYT düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacak" iddiası sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: Bugün Meclis'te açıklayacağım - Son Dakika
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"EYT düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacak" iddiası sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: Bugün Meclis'te açıklayacağım

08.12.2022 12:07

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacağı iddiası kamuoyunda geniş yer bulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gündemdeki konuya ilişkin olarak bugün Meclis'te açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

EYT düzenlemesinden faydalanabilmek için prim gün sayısı ve yıl sayısının yanı sıra kadınlarda 48, erkeklerde 50 ya da kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı getirileceği iddiası büyük ses getirmişti.

"BUGÜN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE AÇIKLAYACAĞIM"

"EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım" yanıtını verdi.

SON TOPLANTI DÜN BEŞTEPE'DE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı dün Beştepe'de gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

NEBATİ, "HAZIRLIKLAR BAŞLATILDI" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından EYT düzenlemesine ilişkin açıklama yapmış, EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacakların kıdem tazminatı için şirketlere kredi verileceğini ve hazırlıkların başlatıldığını duyurmuştu. Nebati "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BİLGİN: KÖTÜ SENARYOLARI KAFANIZDAN SİLİN

Bilgin ise EYT ile ilgili düzenleme hakkında iki şartı kaldırmadıklarını, bunların 'prim gün sayısı ve yıl sayısı' olduğunu bildirmişti. Bilgin, "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400. Bu, kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak? İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur" demişti.

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Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'EYT düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacak' iddiası sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: Bugün Meclis'te açıklayacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: "EYT düzenlemesinde kadınlarda 48, erkeklerde ise 50 yaş sınırı olacak" iddiası sonrası Bakan Bilgin'den açıklama: Bugün Meclis'te açıklayacağım - Son Dakika
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