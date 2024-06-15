Emlak Uzmanı: Yabancı satışlarında değerleme raporu istenmeyecek - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Uzmanı: Yabancı satışlarında değerleme raporu istenmeyecek

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan düzenleme ile yabancı satışlarında değerleme raporu istenmeyeceğini belirtti. Özelmacıklı ayrıca, Antalya'nın yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada olduğunu açıkladı.

15.06.2024 10:52
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te düzenlemeye gidildi. Yapılan değişikliğe göre, vatandaşlık talebi dışında yabancı satışlarında değerleme raporu istenmeyecek" dedi.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te düzenlemeye gidildi. Yapılan değişikliğe göre, vatandaşlık talebi dışında yabancı satışlarında değerleme raporu istenmeyecek. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Taşınmaz yatırımı yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla taşınmazın belirtilen süre içerisinde devrinin yapılmayacağı taahhüdüne ilişkin beyan tesisi işlem talepleri hariç olmak üzere taşınmaz değerleme raporu aranılmamasına ilişkin düzenleme 13 Haziran tarihi itibarı ile yürürlüğe girdi. Düzenleme öncesinde yabancı gerçek kişilerin alıcı olduğu işlemlerde taşınmaz değerleme raporu düzenlenmesi zorunluluğu bulunuyordu. Yapılan düzenleme ile vatandaşlık talebi dışında yabancı satışlarında artık değerleme raporu istenmeyecek" dedi.

"Değerleme raporundan istisna tutulan satışlar"

Taşınmaz değerleme raporundan istisna tutulan tüzel kişiler tarafından yapılan satış veya satış vaadi işlemleri sonrasında yapılacak olan taşınmaz yatırım tespiti incelemesi sadece döviz alım belgesi, resmi senet ve havale dekontu kapsamındaki 2 değer üzerinden yapılacağını belirten Özelmacıklı "Bu işlemlerde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı'nın gerekli gördüğü durumlarda taşınmaz değerleme raporu talep edilecek. Taşınmaz yatırımı yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmak amacıyla taşınmazın yönetmeliklerde belirtilen süre içerisinde devrinin yapılmayacağı taahhüdüne ilişkin beyan tesisi işlemi taleplerinde kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler ve bunların iktisadi teşebbüsleri, müesseseleri, iştirak ve bağlı ortaklıkları ve bunların iştirakleri ile bunların hasılat paylaşım sözleşmeleri kapsamında yapılan satış veya satış vaadi işlemleri ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları tarafından yapılan satış veya satış vaadi işlemleri hariç olmak üzere değerleme raporu aranmaya devam edecek" dedi.

"Antalya yabancılara konut satışında ilk sırada"

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışlarının toplamda 9 bin 21 adet olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Bu yılın ilk beş ayında illerimize göre yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada 3 bin 275 satış ile Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya'yı 3 bin 128 satış ile İstanbul takip ederken, Mersin'de 826 konut satıldı. Ankara sıralamada 221 ile dördüncü sırada yer aldı. Yalova 210 satışla beşinci, Bursa 207 satışla altıncı, İzmir ise 158 satışla yedinci sırada. Bu illerimizi 150 satış ile Kocaeli, 134 satışla Aydın ve 121 satışla Trabzon takip etti. Toplam konut satışları içinde aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Antalya, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Uzmanı: Yabancı satışlarında değerleme raporu istenmeyecek - Son Dakika

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