Endemik türlerden Muğla ekonomisine 62 milyon TL katkı

Türkiye'deki 3 bin 500 endemik bitki türün 427'sini bünyesinde barındıran Muğla, bu endemik bitki türlerinden yılda yaklaşık 62 milyon lira gelir elde ediyor. 'Itri-Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi' projesi kapsamında Muğla coğrafyasına uyumlu yeni türlerin üretimi çalışmaları da sürüyor.

Üreticilere fidan desteği

Muğla bölgesinde doğal ortamda yetişen türlerin yanında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü endemik türlerin arttırılmasına yönelik kırsal kesimlerdeki vatandaşlara tohum ve fide desteği sürüyor. Defne, Adaçayı, Keçiboynuzu, Salep, Meşe Palamudu ve Sığla Ağacı gibi türler tüm kıyı bölgelere yayılmış durumda.

Kaçak toplamaların önüne geçilecek

Yıllara göre değişmekle birlikte Muğla'da yılda Orman Bölge Müdürlüğü kayıtlarına göre 309 ton Kekik, 147 ton adaçayı ve 700 ton defne bitkisi ormandan izinli olarak toplanıyor. Yapılan kontrollere rağmen kaçak toplamaların önüne geçilmesi için çalışmalar sürerken, kaçak toplamadan oluşacak kayıplar ve türlerin önüne geçilerek türlerin devamlılığı sağlanıyor.

Yeni ekim alanları

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 2015 -2021 yılları arasında uygulanan 'Itri Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi" projesi doğrultusunda 2015 yılından itibaren Salep, Kinoa, Melissa, Limon Otu, Karabuğday, Kekik, Sakız ve Anadolu Adaçayı yetiştiriciliği başarılı bir şekilde sürdüğü açıklandı. 2019 -2020 yıllarında 70 dekar alanda 'Sakız Bahçeleri', 85 dekar alanda 'Karyanın Hazinesi Defne', 300 dekar alanda 'İzmir Bilyalı Kekiği', Bin dekar alanda ise Türkiye'nin en büyük 'Anadolu Adaçayı' sahaları ve 20 dekar alanda ise 'Salep' bahçeleri oluşturuldu.

Yeni projeler Bakanlıktan onay aldı

2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne daha fazla kaynak aktarmasıyla 'Karyanın hazinesi Defne', Fethiye İncirköy ve çevresi TAB Yayım Projesi' ve Milas 'Kıyıkışlacık, Kazıklı, Kalem, Adaçayı, İzmir Bilyalı Kekiği, Salep ve Defne Üretimi Projesi' hazırlanarak Bakanlığa sunularak projeler kabul edildi.

62 milyon TL gelir

Yılda yaklaşık 3 bin dekar alanda Anadolu adaçayından 52 milyon 500 bin TL, 85 dekar alandaki Defneden 255 bin TL, 360 dekar kekikten 3 milyon 240 bin TL, 11 dekar Salep alanından 3 milyon 300 TL, 50 dekar Lavanta alanından 900 bin TL ve 70 dekar Sakız bahçesinden ağaçlar verime yattığında 2 milyon 450 bin TL elde edilecek.

3 bin 500 türün 427'si Muğla'da yetişiyor

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın Tıbbi Aromatik bitkiler ve endemik bitkiler anlamında çok zengin bir potansiyele sahip olduğunu açıkladı. İl Müdürü Saylak, "Türkiye'deki yaklaşık 3 bin 500'e yakın endemik bitki türünün 427'si ilimiz sınırları içiresinde yetişmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz ile 2019 yılında uygulamaya başlamış olduğumuz tıbbi aromatik ve boya bitkileri dikili alanlarının genişletilmesi, buradan elde edilecek yağlarının kozmatik ve ilaç sanayinde kullanılması projesi dahilinde 2019 yılına kadar 495 dekarda olan tıbbi aromatik bitki bahçelerinin sınırı göreve geldikten sonra uyguladığımız bu proje ile şu anda 3 bin 600 dekara ulaşmış durumdu. İlimiz bu anlamda çok iyi bir konuma geldi. Aynı zamanda kümelenme merkezi seçilerek üretim ve sanayiyi bir araya getirip buradan artık katma değeri yüksek ürün üretme çabasını pazarlama ile birlikte yaparak katma değeri lüksek gelir elde edecek ürünleri üretmenin yollarını açıyoruz. 3 bin 600 dekar alan içeresinde yaklaşık 3 bin dekar alanda Anadolu Adaçayımız var. Çok ciddi bin üretim potansiyeli ve büyük talep görüyor. 3 bin dekara yakın alanda yaklaşık 45 ile 50 milyon TL arasında gelir elde edebiliyor üreticilerimiz" dedi.

Salep talebi arttı

Salep bitkisi üretiminde Türkiye'de öncü illerden birisinin Muğla olduğunu belirten Saylak, "İlimizde salep yetiştirilmesi konusunda müthiş bir talep var. TAGEM Genel Müdürlüğümüz ve Araştırma Enstitülerimizin desteği ile Muğla olarak bunun öncülüğünü yapıyoruz. Şu anda 11 dekar alanda ciddi anlamda salep üretimimiz var. Talep nedeniyle yumrusunu karşılayamıyoruz" dedi.

1 milyon 750 bin fide dağıtımı başlıyor

Muğla'nın tarih ve turizm kenti olmasının yanında aynı zamanda Itri-Aromatik ve endemik türler ile açısından da zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu açıklayan Barış Saylak, "3 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 milyon 750 bin tıbbi aromatik bitkisini üreticilerimiz ile birlikte toprakla buluşturacağız. Hedefimiz bu yeryüzü cennetinin sadece tarih turizm olmadığını son derece insan sağlığı için, kozmetik için de insan yararı ortaya konulmuş Covid-19 pandemisinde de kendini ispatlamış bu şifalı bitkilerden elde edilecek gerek kozmetik, gerekse ilaç görevi görecek bitki özütlerinin müthiş bir değeri ve alıcısı var" dedi.

Hedef agro turizm merkezi

Fethiye İncirköy'de Bakanlığın da desteği ile Tıbbi Aromatik Endemik Bitki Müzesi kurulacağını belirten Saylak, Muğla'yı bu anlamda bir marka kent yapacaklarını belirtti. Saylak, "Hedefimiz Sayın Bakanımız ve Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Muğla'yı bu anlamda bir marka kent yapmak. Bu projenin sonucunda Fethiye İncirköy'de bir Tıbbi Aromatik Endemik Bitki Müzesinin oluşumuna ve agro turizmde bu tip alanlarımızda yurt dışından veya yurt içinden gelecek yerli ve yabancı turistlerin gerek hasat dönemlerinde gelerek hem ilimiz, hem ülke turizmine katkı koymalarını hem de ilimizin bu şifalı bitkilerinin satışına ve katme değer oluşturması en büyük hedefimiz" dedi. - MUĞLA