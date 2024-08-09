Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO Başkanı Sadioğlu için törene katıldı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün hayatını kaybeden Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu (TPAO) için Türkiye Petrolleri'nde düzenlenen törene katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bayraktar'ın törende yaptığı konuşmaya yer verildi.

Bayraktar, " Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Petrolleri çok kıymetli bir evladını kaybetti. Büyük bir teessür içerisindeyim." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, "Haberi ilk aldığımda onun toplantılarda kendinden emin, konuya hakim, karşısındakine güven veren hali gözümün önüne geldi. Hakikaten büyük bir teessür içerisindeyim." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini arayarak bilgi aldığını ifade ederek, "İnşallah Hakkari'de, yurdun diğer coğrafyalarında daha çok petrol üreteceğiz, daha çok doğal gaz üreteceğiz. Bir şey daha yapacağız. İnşallah el birliği ile Bülent Sadioğlu kardeşimin adını mutlaka yaşatacağız. Asla, asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sadioğlu, görev için gittiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.