Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO Başkanı Sadioğlu için törene katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO Başkanı Sadioğlu için törene katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu için düzenlenen törene katıldı. Bayraktar, törende yaptığı konuşmada duygularını paylaşarak, Sadioğlu'nun önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bilgi aldığı belirtildi. Sadioğlu, Hakkari'de görev yaparken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

09.08.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün hayatını kaybeden Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu (TPAO) için Türkiye Petrolleri'nde düzenlenen törene katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bayraktar'ın törende yaptığı konuşmaya yer verildi.

Bayraktar, " Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Petrolleri çok kıymetli bir evladını kaybetti. Büyük bir teessür içerisindeyim." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, "Haberi ilk aldığımda onun toplantılarda kendinden emin, konuya hakim, karşısındakine güven veren hali gözümün önüne geldi. Hakikaten büyük bir teessür içerisindeyim." diye konuştu.

Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini arayarak bilgi aldığını ifade ederek, "İnşallah Hakkari'de, yurdun diğer coğrafyalarında daha çok petrol üreteceğiz, daha çok doğal gaz üreteceğiz. Bir şey daha yapacağız. İnşallah el birliği ile Bülent Sadioğlu kardeşimin adını mutlaka yaşatacağız. Asla, asla unutmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sadioğlu, görev için gittiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Mehmet Salih, Kalp Krizi, Hakkari, Türkiye, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO Başkanı Sadioğlu için törene katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:24:44. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Bayraktar, TPAO Başkanı Sadioğlu için törene katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement