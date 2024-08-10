Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

Ekonomi

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için ilgili taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Denizli'de kurulacak Karaismailler Regülatörüm ve Hidroelektrik Santrali (HES) üretim tesisi için gerekli taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'ne ait "400 kV Çetin HES- Silopi TES Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV R3-Yozgat-1 RES TM- Çekerek Havza TM Enerji İlettim Hattı Projesi" ve "154 kV Hassa-Hasanbeyli RES Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında gerekli taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Mersin'in Mut ilçesinde Dağpazarı Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla gerekli taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Hacıhıdırlar RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla da ilgili taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca 12 ayrı enerji nakil hattının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Bunlara ek olarak "Uşak- Banaz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi"nin imar ve parselasyon planlarının onaylanarak altyapı inşaatlarına başlanabilmesi ve bölgenin kuruluşuyla ilgili iş ve işlemlerin tamamlanarak jeotermal seracılık faaliyetlerinin hayata geçirilmesi için ilgili taşınmazlar Uşak Valiliği tarafından acele kamulaştırılacak.