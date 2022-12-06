Şırnak'taki petrol keşfine ilişkin Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Son dönemin en büyüklerinden biri olabilir - Son Dakika
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Şırnak'taki petrol keşfine ilişkin Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Son dönemin en büyüklerinden biri olabilir

07.12.2022 00:08

Şırnak'ta yapılan petrol keşfine ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede kuyu sayısını 10 ve üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söylerken, "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, Şırnak'ta yapılan petrol keşfiyle ilgili konuştu. Bölgede yaklaşık 1 yıldır sismik araştırmalara yoğunluk verildiğini belirten Dönmez, "Hamdolsun askerlerimizin, güvenlik personelimizin orada artık terörü temizlediği bölgelerde şimdi sismik araştırmalarımızı yaptık ve sondajlarımızı yaptık. İşte bu bahsedilen Şırnak'taki, Gabar Dağı ve civarında şu anda dört kuyuda günlük 1200-1300 varil civarında üretimimiz var. Orada kuyu sayımızı 10 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"KARADA YAPILMIŞ EN BÜYÜK KEŞİF OLABİLİR"

Gabar Dağı'nın bir başka bölgesinde yürütülen sismik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Dönmez, "Orada keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız, ümitliyiz. Bazı rakamlar telaffuz ediliyor ama netleştirmeden de açıklamak istemiyoruz. Çünkü bir rakam telaffuz ettiğimizde doğruluğuna emin olmamız lazım ama ümitliyiz açıkçası, onu söyleyeyim. Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha bekleyelim. Çalışmalar tamamlanınca inşallah onu da açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 65 BİN VARİL PETROL ÜRETİYORUZ"

Bakan Dönmez sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Orada şu anda 4 kuyuda üretim var. Beşinci kuyuda sondaj tamamlandı. Arkadaşlar üretime alacaklar. Oradaki günlük üretimimiz şu anda 5 bin, 6 bin varil civarında. Peki Türkiye'nin toplam üretimi ne kadar? Biz 1200 kuyudan günlük 65 bin varil petrol üretiyoruz. Bu sahaya ilişkin rezerv tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra kaç kuyu daha açabiliriz. Buna bakacak arkadaşlarımız.

"PETROLÜN KALİTESİ İYİ"

Petrolün kalitesi de oldukça iyi. Dolayısıyla bizim o bölgede biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Sondaj ekiplerimizi o bölgeye yönlendirdik. Onlar da inşallah çalışmalarını tamamlayacaklar. Sonrasında bu rezerve ilişkin rakamları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız.

YUSUFELİ'NDEN YILLIK 5 MİLYAR LİRA GELİR

Yusufeli Barajı şu anda su tutmaya başladı. 568 megavatlık kurulu güce sahip. Yıllık 1,7 milyar kilovatsaat civarında elektrik üretimi yapabilecek. Orası kabaca 2,5 milyon insanımızın elektriğini tek başına karşılayabilecek bir potansiyele sahip. Yıllık 5 milyar lira civarında bir geliri olacak." diye konuştu.

KENDİSİNİ 7 YILDA AMORTİ EDECEK

Yusufeli'de baraj nedeniyle bölgenin taşınması, altı yapı ve konutlara harcanan paranın yaklaşık 35 milyar lira olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, projenin kendisini 7 yılda amorti edeceğini söyledi.

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Son Dakika Ekonomi Şırnak'taki petrol keşfine ilişkin Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Son dönemin en büyüklerinden biri olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şırnak'taki petrol keşfine ilişkin Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Son dönemin en büyüklerinden biri olabilir - Son Dakika
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