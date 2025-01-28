Enerjisa, Afet Anlarında Kesintisiz İletişim Sağlamak İçin Yeni Proje Geliştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa, Afet Anlarında Kesintisiz İletişim Sağlamak İçin Yeni Proje Geliştirdi

Enerjisa, Afet Anlarında Kesintisiz İletişim Sağlamak İçin Yeni Proje Geliştirdi

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, deprem, yangın ve sel gibi afet anlarında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla 'Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesini' hayata geçirdi. Bu sistem, Kahramanmaraş depremleri sırasında aktif olarak kullanıldı ve kritik noktalara enerji sağlamakta önemli bir rol oynadı.

28.01.2025 11:02  Güncelleme: 11:03
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ENERJİSA Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, deprem, yangın ve sel gibi afet anlarında kesintisiz iletişimi güvence altına almak hedefiyle Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesini hayata geçirdiğini açıkladı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ geliştirdiği 'Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi' teknolojisinin 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında aktif olarak kullanıldığını ve projenin iletişim için alternatif bir çözüm olarak öne çıktığını belirtti

'KESİNTİSİZ ENERJİ İÇİN GÜÇLÜ VE GÜVENLİ İLETİŞİM KABİLİYETİ KAZANDIK'

Afet Haberleşme Sistemi teknolojisini değerlendiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "6 Şubat tarihli depremlerin ilk anından itibaren hastane, sahra mutfakları, toplanma alanları gibi kritik noktalara güçlü ve güvenli iletişim yeteneğimiz başta olmak üzere tüm kabiliyetlerimiz sayesinde kısa sürede enerji sağladık. Depremzede bir şirket olarak çalışanlarımız ve aileleri arasında iletişimi ve enerji taleplerini karşılamak için sahada olan yüzlerce personelimiz arasında koordinasyonu 'Afet Haberleşme Sistemi'miz sayesinde başarıyla sağladık. Afetle mücadelede başarılı bir uygulama olarak elektrik dağıtım sektörüne örnek olan bu projemizi sürekli geliştiriyor ve olası afet anlarında ülke genelinde kullanıma almak için hazır tutuyoruz. Kesintisiz enerji için kazandığımız güçlü ve güvenli iletişim kabiliyeti ile sektörümüze öncü olurken, attığımız adımlarla afet hazırlık seviyemizi yükseltmeye devam ediyoruz" dedi.

AFET HABERLEŞME SİSTEMİ ÜLKE GENELİNDE KULLANILABİLİYOR

Enerjisa Dağıtım Şirketleri proje kapsamında iletişim altyapısı envanterini güçlendirmenin yanında frekans tahsisleriyle ülke genelinde kullanabilecek bir iletişim sistemi de kurmuş oldu.

Proje ile, jeneratör ve güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten, afetzedelerin de kullanımına sunulabilen ve aynı anda 50 telefon ve 50 telsiz şarj edebilen 'Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları', 'Mobil Haberleşme İstasyonları', geniş kapsama alanlarıyla saha iletişimini güçlendiren 'Kule Tipi Ses Telsizi Röleleri', operasyonel haberleşmeyi destekleyen Sabit Operatör Telsizleri gibi sistemler de envantere girdi.

Afet bölgesinde kesintisiz ve kaliteli enerjiyi tesis etmek için Sırt Çantası Tipi Telsizler, El Telsizleri, mobiliteyi destekleyen Araç Telsizi Kutuları ve anlık konum takibi, sesli haberleşme kaydı, acil durum çağrısı ve mesaj gönderme gibi özelliklere sahip Operatör Bilgisayarları da kullanıma alındı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Deprem, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa, Afet Anlarında Kesintisiz İletişim Sağlamak İçin Yeni Proje Geliştirdi - Son Dakika

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