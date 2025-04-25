Enerjisa'dan Yatırım ve Bakım Faaliyetleri - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'dan Yatırım ve Bakım Faaliyetleri

AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, İstanbul ve Osmaniye'de enerji altyapısını güçlendirdi ve dijital projelere yöneldi.

25.04.2025 12:57
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası ve Osmaniye'de 2024 yılı boyunca bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ'tan yapılan açıklamalara göre, geçen yıl İstanbul Anadolu Yakası ve Osmaniye'de enerji altyapısını yenileyerek güçlendiren şirketler, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla önemli başarılara imza attı.

Buna göre, kentsel dönüşüm çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği İstanbul Anadolu Yakası'nda 3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sunan AYEDAŞ, 8 bin 404 trafo ve 34 bin 821 kilometrelik enerji hattının yer aldığı bölgede, bakım, yenileme ve yatırım faaliyetleri yürüttü.

Bu kapsamda, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplam 54 bin 932 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirildi. 1679 elektrik panosu, 168 trafo ve 3 bin 14 dağıtım merkezinde bakım işlemleri yapıldı ve 3 bin 1 kilometrelik enerji hattının bakımı tamamlandı.

Şirket, yeni yerleşim alanları ve dönüşüm bölgelerindeki altyapı ihtiyaçları kapsamında 756 kilometre uzunluğunda yeni enerji kablosu döşedi ve 2 bin 215 yeni aydınlatma armatürü montajı gerçekleştirdi. Ayrıca, 1024 yeni pano ve 143 trafo merkezi kurulumuyla enerji şebekesi güçlendirildi. Bu yatırımlar, Anadolu Yakası'nın değişen sosyoekonomik yapısına uygun olarak planlandı ve yerel yönetimlerle koordineli şekilde yürütüldü.

Açıklamaya göre AYEDAŞ, 2025 itibarıyla yüzde 90 akıllı şebeke hedefi doğrultusunda dijital odaklı yatırımlarını sürdürecek.

Toroslar EDAŞ da 266 binden fazla müşteriye hizmet sunduğu Osmaniye'de 3 bin 90 trafo ve 13 bin 195 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü.

Bu kapsamda, Merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale ilçelerinde 4 bin 94 aydınlatma armatürü, 10 pano, 161 trafo ve 207 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi ve 556 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

Ayrıca 109 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 2 bin 541 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlandı. Şirket, 91 yeni elektrik panosu ve 63 trafo merkezi kurulumu yaparak altyapıyı güçlendirdi.

Teknoloji odaklı projeler hızlandırıldı

AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, geçen yıl operasyonel süreçleri geliştirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız kazandırdı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim imkanı sunarak afet yönetimine önemli katkı sundu. Müşteri hizmetlerinde de dijitalleşmeyi ön planda tutan Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma üzerinden daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerjisa'dan Yatırım ve Bakım Faaliyetleri - Son Dakika

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