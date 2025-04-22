Enerjisa\'nın 2024 Yılı Projeleri

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, Hatay, Kilis, Kırıkkale ve Zonguldak'ta 2024 boyunca bakım, onarım ve yatırım faaliyetleriyle kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sundu.

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ'tan yapılan açıklamalara göre, sürdürülebilirliği stratejilerinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odaklı projelerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük eden şirketler, 2024'te müşteri odaklı yaklaşımlarıyla başarılı çalışmalara imza attı.

Şirketler, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projelere de öncelik verdi, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attıkları adımları sürdürdü.

Hatay'da yapılan çalışmalar

Toroslar EDAŞ, Hatay'da hizmet verdiği 10 bin 742 trafo ve 30 bin 577 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.

Bu kapsamda Antakya, Altınözü, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 17 bin 724 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlanırken, 12 pano, 195 trafo ve 377 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi ve 2 bin 732 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

Yatırım kapsamında 589 kilometrelik yeni kablo döşendi, 6 bin 878 yeni aydınlatma armatürü monte edildi, 398 yeni elektrik panosu ve 190 trafo merkezi kuruldu.

Kilis'te yapılan çalışmalar

Toroslar EDAŞ, Kilis'te hizmet verdiği 1328 trafo ve 3 bin 888 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını yaptı. Merkez, Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde toplam 1949 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. 26 trafo ve 137 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı. 343 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

Yatırım kapsamında 21 kilometrelik yeni kablo döşendi, 470 yeni aydınlatma armatürü monte edildi, 16 yeni elektrik panosu ve 9 trafo merkezi kuruldu.

Kırıkkale'de yapılan çalışmalar

Başkent EDAŞ, Kırıkkale'de hizmet verdiği 1832 trafo ve 8 bin 513 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan, Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde toplam 1982 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlanırken, 14 pano, 66 trafo ve 16 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı. Ayrıca 1115 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

Yatırım kapsamında 27 kilometrelik yeni kablo döşendi, 489 yeni aydınlatma armatürü monte edildi, 12 yeni elektrik panosu ve 5 trafo merkezi kuruldu.

Zonguldak'ta yapılan çalışmalar

Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta ise hizmet verdiği 3 bin 355 trafo ve 16 bin 713 kilometrelik enerji hattında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını hayata geçirdi.

Merkez, Kozlu, Kilimli, Devrek, Alaplı, Gökçebey, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde toplam 4 bin 186 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı, 282 pano, 141 trafo ve 138 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi ve 816 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirildi.

Yatırım kapsamında 152 kilometrelik yeni kablo döşendi, 1463 yeni aydınlatma armatürü monte edildi, 188 yeni elektrik panosu ve 21 trafo merkezi kuruldu.