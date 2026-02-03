Ocak enflasyonu yüzde 4,84 oldu

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk ayında TÜFE yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda artış yüzde 30,65 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

ENFLASYON ARALIK AYINDA 0,89 ARTMIŞTI

TÜFE, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,75 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

Enflasyonun açıklanmasıyla ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da belli oldu. Buna göre şubat ayı kira artış oranı yüzde 33,98 olarak öne çıktı. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 34,88 olmuştu.

EMEKLİNİN İLK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Emekliler Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 kadar zammı hak etti. Tam zam oranı için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak 2026 enflasyon verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz." dedi.

MERKEZ BANKASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Merkez Bankası, ocak ayındaki yüksek enflasyona vurgu yapmıştı. Merkez Bankası, öncü verilerin ocakta aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret ettiğini belirtmişti.

MERKEZ BANKASI YIL SONU NE BEKLİYOR?

Merkez Bankası'nın 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 düzeyinde bulunuyor. 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedefi ise yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlendi.

Merkez Bankası, tahmin aralığını 3 ayda bir gerçekleşen enflasyon raporu toplantılarında güncelleyebiliyor. Ara hedefler ise olağanüstü durumlar olmadığı sürece değiştirilmiyor.