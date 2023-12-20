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Enkaz kentte zorlu hasat: Havuç tarlada 5 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor - Son Dakika
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Enkaz kentte zorlu hasat: Havuç tarlada 5 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor

Hatay'ın bereketli topraklarında havucun söküm aşamasına gelmesiyle birlikte tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı. Sarı havuç, Hatay'dan Türkiye'nin 81 iline 5 TL'den satılıyor. Zincir marketlerde ise fiyatlar 11-12-15 TL'ye kadar çıkıyor.

Enkaz kentte zorlu hasat: Havuç tarlada 5 TL\'den Türkiye\'nin dört bir yanına satılıyor
20.12.2023 - 09:28,
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Enkaz kentte zorlu hasat: Havuç tarlada 5 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor

HATAY - Hatay'ın bereketli topraklarında havucun söküm aşamasına gelmesiyle birlikte tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı. Sarı havuç, Hatay'dan Türkiye'nin 81 iline 5 TL'den satılıyor.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremin yaraları sarılıyor. Çeşitli meyve ve sebzelerin yetiştiği bereketli Amik Ovasında sarı havucun söküm aşamasına gelmesiyle birlikte hasat başladı. Kırıkhan ilçesinde soğuk havaya rağmen çalışan tarım işçileri de zorlu mesailerini sürdürüyor. Hatay'dan Türkiye'nin 81 iline satılan sarı havuç, tarladan 5 TL'ye iç piyasaya satılıyor.

"Zincir marketlerde bu fiyatlar; 11-12- 15 TL'ye kadar çıkıyor"

Yaklaşık 10 bin dönüm arazide tarım yaptıklarını ifade eden Ahmet Donat, 5 TL'ye satılan havucun zincir marketlerde 15 TL'ye kadar çıktığını belirterek "Sarı havuç hasadına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 10 bin dönüm arazi işliyoruz. Bunun büyük kısmı sarı ve siyah havuç olmak üzere. Sarı havucu iç piyasa dediğimiz; Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır başta olmak üzere 81 ile elimizden geldiğince ulaştırmaya çalışıyoruz. Hasatlarımız, verimimiz iyi durumda. Deprem bölgesindeyiz kalkınmaya çalışıyoruz, şuan sarı havucumuzu 5 TL'ye satıyoruz. Zincir marketlerde bu fiyatlar; 11-12- 15 TL'ye kadar çıkıyor. Bu bizim en büyük sorunumuz, bizden çıkıp son tüketiciye ulaştığı zaman 15 TL'den tüketim sağlanıyor" dedi.

Tarım işçisi Mahmut Ekinci, zorlu şartlarda ekmek parası kazanmak için mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek "Kırıkhan ilçesindeyiz, havuç paketlemesi yapıyoruz. İşimiz zor, hava soğuk. Kışın suyun içerisindeyiz. Tarla daha zor, burası oraya göre biraz daha rahat" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Enkaz kentte zorlu hasat: Havuç tarlada 5 TL'den Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor - Son Dakika


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