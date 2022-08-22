Enuygun'dan vizesiz ve uygun fiyata gidilebilecek tatil önerileri

Enuygun.com uygun fiyatlı bir yurt dışı tatili yapmak isteyenler için konaklama ve yeme içme ücretlerinin ucuz olduğu, vize istemeyen ülkeleri derledi.

Enuygun.com açıklamasına göre, doğru ülke seçimi ve doğru planlama ile yurt dışında yer alan destinasyonlarda uygun fiyatlı bir tatil yapılabilir.

Özellikle de konaklama, ulaşım ve yeme-içme ücretlerinin ucuz olduğu ülkeler sayesinde hayal edilen yurt dışı seyahatini gerçekleştirmek mümkün. Enuygun.com, yakın zamanda yurt dışına seyahat etmek isteyenler için vizesiz hatta bazı rotalar özelinde pasaport olmadan yalnızca çipli kimlik kartıyla gidilebilecek uygun fiyatlı ülkeleri listeledi.

Arnavutluk

Hem deniz hem de kültür seyahatini sevenlerin tercih edebilecekleri vizesiz gidilebilecek Arnavutluk, Enuygun.com'un yurt dışı önerilerinde birinci ülke. Özellikle ülkenin Durres ve Saranda şehirleri denize girmek için oldukça güzel seçenekler sunarken, Arnavutluk tatili yapmak isteyenlerin konaklayabileceği en ideal şehir, gezilebilecek her lokasyona yakın olan başkent Tiran.

Tiran'da Skanderberg Meydanı, Ulusal Tarih Müzesi ve Hacı Ethem Bey Camisi mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Yemekleri ile de ünlü olan Arnavutluk'ta elbasan tava ve lezzetli börek çeşidi byrek mutlaka denenmesi gereken yemeklerin başında geliyor.

Gürcistan

Artvin şehrinin komşusu Gürcistan da listedeki bir diğer rota. Yakınlığı sebebiyle Gürcistan'a otobüsle, kişisel araçla ve uçakla ulaşım mümkün oluyor.

Türklerden vize ve hatta pasaport istemeyen ülkenin başkenti Tiflis ve Batum şehirleri son derece keyifli rotalar olarak öne çıkıyor. Tiflis'e gidenler Narikala Harabesi'ni, Sameba Katedrali'ni, modern yaya köprüsü Bridge of Peace'i ve Jvari Manastırı'nı görebilir.

Ayrıca yolu Tiflis'e düşen ve şehrin şifalı termal suyundan faydalanmak isteyenler Sulfur Baths'te zaman geçirebilir.

Ülkenin bir diğer önemli şehri Batum'u ziyaret edenler ise Batum Botanik Bahçesi'ni, Ali ve Nino heykellerini, antik Roma kalelerinden Gonio Kalesi'ni ve Miracle Park'ı seyahat planlarına dahil edebilirler.

Bütçe dostu Tiflis otelleri ya da Batum otelleri arasından bütçeye uygun olan seçilerek, uygun fiyatlı bir yurt dışı tatili yapılabiliyor.

Kuzey Makedonya

Güneydoğu Avrupa'da konumlanmış Kuzey Makedonya, uygun fiyatlı yurt dışı tatili için tercih edilebilecek en güzel Balkan ülkelerinden.

Üstelik Türk vatandaşlarından vize istememesi, bu güzel ülkede uygun fiyatlı bir tatili mümkün kılıyor.

Yüzyıllar boyunca Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü ülkede gezerken kültürel anlamda çok fazla ortak özelliğe rastlamanız mümkün. Kuzey Makedonya gezisinde Üsküp ve Ohrid kalmak için tercih edilebilecek şehirler arasında yer alıyor.

Aynı zamanda başkent olan Üsküp'te, Türk Çarşısı, Matka Kanyonu, Üsküp Kalesi, şehrin sembollerinden Taşköprü ve Vodno Makedonya tatili sırasında gezilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

Eğer kalmak için Ohrid tercih edilirse, görülmesi gereken yerler arasında Ohri Gölü, Çar Samuel Kalesi, Saint John Kilisesi ve Saint Clement Kilisesi bulunuyor.

Manastır şehrinde yer alan ve Atatürk'ün de eğitim gördüğü Manastır Askeri İdadisi de Kuzey Makedonya gezi listesine eklenmesi gereken önemli bir yapı.

Azerbaycan

Sadece çipli kimlik kartı ile giriş yapılabilen ve özellikle başkenti Bakü'deki gezilebilecek güzel yerleriyle ünlü Azerbaycan da Enuygun'un listesindeki diğer öneriler arasında yer alıyor.

Mutfağıyla ve kültür mozaiğiyle beğeni kazanan Bakü'de İçeri Şehir, Haydar Aliyev Kültür Merkezi, Azerbaycan Halı Müzesi, Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Bakü uçak bileti alarak pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca çipli kimlik kartıyla, birlikte Azerbaycan'da keyifli bir yurt dışı tatili yapılabiliyor.

Sırbistan

Lezzetli yemeklerle dolu mutfağı, gezilecek muhteşem yerleri ve kendine has kültürüyle Sırbistan, vizesiz gidilebilen ülkelerden biri olması sayesinde her yıl Türkiye'den çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Uygun fiyatlı yurt dışı tatili için Enuygun.com'un önerilerinden Sırbistan'ın tercih edilmesi durumunda, başkent Belgrad'da kalınabilir.

Belgrad Kalesi, Aziz Sava Katedrali, Nikola Tesla Müzesi, Sırbistan Ulusal Müzesi ve Kneza Mihaila gibi noktalar Belgrad'da gezilecek yerler listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Ülkenin yalnızca gezilecek yerleri değil mutfağı da son derece iddialı. Ajvar kahvaltılık sosu, Sırp köftesi cevapçiçi, beyaz peynir ve kaymaklı içle hazırlanan gibanica, mısır ekmeği proya ve nal şeklindeki cevizli tatlı orasnice Sırbistan'da mutlaka denenmesi gereken lezzetlerin başına geliyor.

Bosna Hersek

Enuygun.com'un listesindeki son destinasyon olan Bosna Hersek, doğal güzellikleri ile öne çıkan ve aynı zamanda zengin kültürüyle de dikkat çeken bir ülke.

Saraybosna ve Mostar ülkede en çok ziyaret edilen iki popüler şehir olurken, Saraybosna'da Başçarşı, Umut Tüneli, Latin Köprüsü, Gazi Hüsrev Bey Camisi, Sarajevo City Hall ve Bjelašnica Dağı mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

Ayrıca Mostar'da Mostar Köprüsü, Koski Mehmed Paşa Camisi, Buna Nehri, Eğri Köprü ve Karagözbey Camisi de ziyaret edilmesi gereken diğer yerler olarak öne çıkıyor.

Açıklamada yakın zamanda yurt dışına seyahat etmeyi düşünenler için Seyahat Sağlık Sigortası'nın ihmal edilmemesi vurgulanırken, bazı ülkeler bu sigorta türünün yapılmasını zorunlu tutmasa dahi olası sağlık problemlerinizde sorun yaşamamak için önlem almak gerektiği bildirildi.