EPGİS'den yalanlama geldi! Bugün motorine zam beklenmiyor

Benzin ve LPG'ye gelen zamların ardından bugün motorinle ilgili bir zam iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre 14 Haziran Salı 00.01'den itibaren motorine 2,60 TL zam geleceği belirtildi. Zamlı tarifeye göre İstanbul'un Avrupa yakasında motorinin litresinin 27,84 TL'den 30,44 TL'ye yükseleceği öne sürüldü.

EPGİS SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Daha önce akaryakıt fiyatlarındaki zamlar hakkında bilgilendirmede bulunan ancak Enerji Piyasaları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı(EPDK) ile yaşanılan tartışmanın ardından zamları duyurmayı bırakan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası(EPGİS) bugün uzun süreden sonra yeni bir paylaşımda bulundu.

"BUGÜN ZAM BEKLENTİSİ YOK"

EPGİS'in açıklamasında motorine bugün zam geleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Zorunlu Bilgilendirme. Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" ifadelerine yer verildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASINI BEKLİYORUZ"

EPGİS tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı: "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz."