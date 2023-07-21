Erdoğan: Gabar petrolünün ekonomiye yansıması 2024'te başlar - Son Dakika
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Erdoğan: Gabar petrolünün ekonomiye yansıması 2024'te başlar

21.07.2023 15:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladığı uçakta, Gabar'dan çıkarılan petrolün henüz halkın cebine girmeye başlamadığını belirtti. Erdoğan, petrolün çıkarılması ve devletin kasasına girmesiyle birlikte vatandaşlara yansıyacağını ifade etti. Ayrıca, Karadeniz gazının sisteme dahil olmasıyla evlerde kullanılmaya başlandığını ve Gabar petrolünün de sistemimize entegre edilmesiyle birlikte yakıt olarak kullanılacağını söyledi. Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazının Aile ve Gençlik Bankası'nın kaynağı olacağını belirten Erdoğan, Norveç modelini önemsediklerini ve bu rezervden ailelerin ve gençlerin faydalanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez turu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri sonrası dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akaryakıta gelen ÖTV zammı sonrası Gabar'dan çıkarılan petrolün gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Gabar'daki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Şu anda çıkarma safhasındayız. İnşallah çıkarıp devletin kasasına girmeye başladığı andan itibaren vatandaşımıza yansıyacak. Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar." ifadelerini kullandı.

"YAKIT OLARAK KULLANILMASI BİRAZ ZAMAN ALACAK"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: " Karadeniz'deki gaz rezervi Ağustos 2020'de keşfedildi. Nisan 2023 itibariyle Faz-1 kapsamında planlanan 10 kuyu devreye alındı. Böylelikle de Karadeniz gazı sisteme dahil oldu, evlerimizde kullanmaya başlandı. Nisan ayında konutlarda doğalgazı 1 ay bedava, 1 yıl boyunca da 25 metreküpe denk doğalgazı ücretsiz yaptıysak Gabar petrolü de sistemimize entegre edildiğinde vatandaşımıza bir yansıması mutlaka olacaktır. Keşfi yapılan petrolün sisteme girmesi, yakıt olarak kullanılması biraz zaman alacak.

"AİLE VE GENÇLİK BANKASININ KAYNAĞI OLACAK"

Öte taraftan Aile ve Gençlik Bankasının kaynağı bu Gabar petrolü ve Karadeniz doğalgazı olacak. Bu konuda Norveç modelini önemsiyorum. Aile ve Gençlik Bankasını bunun için kuruyoruz. Orada belli bir rezervi tutacağız. Bu rezervden aileler, gençler istifade edecekler. Bu da vatandaşlarımıza başka bir yansıması olacaktır."

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan: Gabar petrolünün ekonomiye yansıması 2024'te başlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: Gabar petrolünün ekonomiye yansıması 2024'te başlar - Son Dakika
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