Ersin Tatar\'dan Kıbrıs Vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayınladığı 'Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler' adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısında konuştu. Tatar, "Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin kilididir, Kuzey Kıbrıs aynı zamanda Akdeniz'in anahtarıdır. Türkiye'de Kıbrıs'ın bekasının teminatıdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayınladığı 'Kıbrıs Sevdası: Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler' adlı kitabın güncellenmiş ikinci baskısının tanıtım toplantısına katıldı. Kitabın tanıtımı İTO'nun Eminönü Merkez Binası'nda İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Nehir söyleşi kitabı, gazeteci-yazar Nazlı Berivan Ak'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yaptığı kapsamlı röportajlara dayanıyor. Kitap, genişletilmiş yeni bölümlerin ve fotoğrafların eklendiği baskıyla Kıbrıs Türk halkının tarihi mücadelesini, dönüm noktalarını ve önemli şahsiyetlerini de içeren belgesel nitelikli bir eser olarak dikkat çekiyor.

Fotoğrafçılığa genç yaşlardan itibaren ilgi duyan Tatar'ın kendi çektiği fotoğraflarının da yer aldığı kitapta, Kıbrıs'ın yakın tarihine ışık tutan arşiv görüntüleri ve belgeler yer alıyor. Kitapta, Kıbrıs'ta verilen Türklük mücadelesi, Cumhurbaşkanı Tatar'ın anlatımıyla aktarılıyor.

Maraş açılımı, turizmde izlenen yeni politikalar, küresel dönüşümün Kıbrıs üzerindeki etkileri, ticaret alanındaki adımlar ve Türkiye ile ilişkiler gibi başlıklar kitapta detaylı şekilde ele alınıyor.

Toplantıda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıldönümünün iki gün sonrasına rastlayan, İTO'da bu töreni yapmamızın sembolik bir anlamı da var. Biz böylece hiçbir gücün Kuzey Kıbrıs'tan bizleri koparamayacağını, aramızda ebedi ve daimi bir bağın tesis edilmiş olduğunu bir kez daha dosta, düşmana gösteriyoruz" dedi.

"Kuzey Kıbrıs, Akdeniz'in anahtarıdır, Türkiye'de Kıbrıs'ın bekasının teminatıdır"

Konuşmasına devam eden Tatar, "Kapakta kitabın ismi şöyle ifade ediliyor: Kıbrıs Sevdası, Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler, Ersin Tatar Bu ismin birinci kısmında açıkça deklare ediliyor ki, kaderi Türkiye ile birlikte yazılan Kıbrıs, bizim için bitmez, tükenmez bir sevdadır. İlelebet de kalbimizden sökülemeyecektir. İkinci kısımda da şu ifade ediliyor: Kıbrıs bizim için ateşi hiç sönmeyen bir ülküdür. Bu öyle bir ateştir ki hem kendini hem de geleceği aydınlatıyor. Üçüncü bölümde ise Kıbrıs sevdasının, ateşi hiç sönmeyen ülküsünün günümüzdeki bayraktarlığını yapan Ersin Tatar olduğu vurgulanıyor. Gerçekten de Tatar, Dr. Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a ve bugüne kadar uzanan mücadele zincirinin son halkası. Biz inanıyoruz ki, bu üç olgu, bu üç gerçek, daima hatırlanmalı ve aynı zamanda hatırlatılmalıdır. O zaman bugünün ve yarının gençleri de idrak edecektir ki, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin kilididir, Kuzey Kıbrıs aynı zamanda Akdeniz'in anahtarıdır. Türkiye'de Kıbrıs'ın bekasının teminatıdır" ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç de KKTC'nin özgür havasının Kıbrıs'tan sonra en iyi, iki kıtanın birleştiği Boğaziçi'nde teneffüs edildiğini söyledi. Avdagiç, "İster İTO, isterse THY gibi görev aldığımız diğer kurumlar ve iştiraklerimiz olsun, bulunduğumuz her yerde, Kuzey Kıbrıs için sürekli yeni hamlelerin içinde olduk. Bizim bu esnadaki en büyük motivasyon kaynağımız da Kıymetli Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu." dedi.

"Kaderi Türkiye ile birlikte yazılan Kıbrıs, bizim için bir sevdadır"

Kıbrıs Barış Harekatının 51'inci yıldönümünün 2 gün sonrasında, İTO'da yaptıkları lansmanın sembolik bir anlamı olduğunu belirten Avdagiç, şöyle devam etti:

"Biz böylece hiçbir gücün Kuzey Kıbrıs'tan bizi kopartamayacağını, aramızda ebedi bir bağ tesis edildiğini gösteriyoruz. Ama esas gerekçemiz, kitabın adıdır. Gördüğünüz gibi kapakta kitabın ismi şöyle ifade ediliyor: Kıbrıs Sevdası, Ateşi Hiç Sönmeyen Ülkünün Peşinde Geçen Ömürler, Ersin Tatar Bu ismin birinci kısmında açıkça deklare ediliyor ki, kaderi Türkiye ile birlikte yazılan Kıbrıs, bizim için bir sevdadır. Bu sevdanın tohumları 1571'de atılmıştır, ilelebet de kalbimizden sökülemeyecektir. İkinci kısımda da şu ifade ediliyor: Kıbrıs bizim için ateşi hiç sönmeyen bir ülküdür. Bu öyle bir ateştir ki hem kendini hem de geleceği aydınlatıyor. Üçüncü bölümde ise; Kıbrıs sevdasının, ateşi hiç sönmeyen Kıbrıs ülküsünün günümüzdeki bayraktarının Ersin Tatar olduğu vurgulanıyor. Gerçekten de Sayın Cumhurbaşkanı; Dr. Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a ve merhum Denktaş'tan da günümüze uzanan unutulmaz zincirin son halkasıdır. Biz inanıyoruz ki, bu üç olgu, bu üç gerçek, daima hatırlanmalı ve hatırlatılmalıdır. O zaman bugünün ve yarının gençleri de idrak edecektir ki, Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin kilididir, Kuzey Kıbrıs Akdeniz'in anahtarıdır. Türkiye de Kıbrıs'ın bekasının teminatıdır."

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kitapta kendi hayatı üzerinden bize bu kutlu ölüm-kalım mücadelesini anlatmakla kalmayıp aynı zamanda Kıbrıs'ı unutmak ve unutturmak isteyenlerin zihinlerine 14'lük çivi gibi olan puntolarla bu gerçeği mıhladığını kaydetti. Avdagiç, "Böylece Kıbrıs sevdamızı hep diri tutuyor, Türk gençlerinin kalplerinden sökülüp atılmasına izin vermiyor. 'Hayatım, bu dava ile anlam kazanmıştır' diyen Sayın Cumhurbaşkanı, gençlerimizin de hayatlarının Kıbrıs davası ile anlam kazanması için çabalıyor." diye konuştu.

Şekib Avdagiç, konuşmasının sonundatarihimize altın harflerle yazılan Kıbrıs Barış Harekatımızın şehitlerini rahmet ve minnetle yad ederek, hayatta olan gazilerimize Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler dileklerini iletti. - İSTANBUL