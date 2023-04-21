Ersun Yıldız, 1962 model Volkswagen Variant marka nostaljik aracını 350 bin liraya satıyor - Son Dakika
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Ersun Yıldız, 1962 model Volkswagen Variant marka nostaljik aracını 350 bin liraya satıyor

21.04.2023 22:15

Üzülmez Sanayi Sitesinde esnaflık yapan Ersun Yıldız, el işçiliğiyle orijinal parçalarını takarak 150 bin liraya yakın masraf yaptığı 1962 model Volkswagen Variant marka nostaljik aracını 350 bin liraya satıyor. Satın almak isteyenlerin çok olduğunu ancak istenilen fiyatı vermediklerini söyleyen Yıldız, aracın orijinalliğini bozmadan yeniden dizayn ettiğini ve bütün parçalarının orijinal olduğunu belirtiyor.

Üzülmez Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Ersun Yıldız, bir süre önce ilk sahibinden satın aldığı 1962 model Volkswagen Variant marka nostaljik aracı orijinalliğini bozmadan yeniden dizayn etti. Araca el işçiliğiyle orijinal parçalarını takan Yıldız, 150 bin liraya yakın masraf yaptı.

Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istiyor

SATIN ALMAK İSTEYEN ÇOK

Mavi renge boyadığı aracı gören herkesin şaşkınlıkla fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Yıldız, satın almak isteyenlerin çok olduğunu ancak istenilen fiyatı vermediklerini söyledi.

Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istiyor

"BUNUNLA BİZ ÇOK UĞRAŞTIK"

Gençlerin düğün fotoğrafı çektirmek için de aracı istediğini söyleyen Ersun Yıldız, "Her türlü isteğe göre araçlarımızı toplayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Müşterinin zevkine göre de yapabiliyoruz. Bu aracımızı da biz de yeni aldık. İkinci sahibiyiz. Aracımız bir amcamız buradaydı. Yaşlılık hali olduğu için de kendisi uğraşamadığından dolayı aracı bize bıraktı. Aracı da biz aldık, satın aldık. Aracımıza komple kumlama yaptık. Bütün parçaları da dahil. Hepsi de orijinaldir. Kendisi birebir. Arabamız Variant 1962 model Volkswagen'dir. Bununla ilgili biz çok uğraştık." dedi.

Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istiyor

"350 BİN LİRA İSTİYORUZ"

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna da çok bir emek verdik. Bununla ilgili araç zaten kendisini de belli ediyor. Araç orijinal, kendi orijinal sunroofu var. Bütün her bir cıvatası, her bir somunu bizim elimizden geçmiştir. Bununla ilgili de bir emek var. İstek çok. Hocamızla ilgili sosyal medyalarda ve sitelerimizde de aracımız bizim istenilen ücreti vermedikleri için vermiyoruz. Talep çok, istek çok. Ama aracımız burada. Gelip görebilirler, bakabilirler. Gezebilirler, dolaşabilirler. Aracımız bu. Yani buna 350 bin istiyoruz. Yani bununla ilgili dediğim gibi çok emek var. Çaba var. Dediğimiz gibi her bir cıvatasına kadar elimizden geçti. Bir emek var. Aracımızı orijinaldir. Farlarına ve sinyallerle kadar da bütün her şeyde orijinaldir"

Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istiyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Ersun Yıldız, 1962 model Volkswagen Variant marka nostaljik aracını 350 bin liraya satıyor - Son Dakika


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