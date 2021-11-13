Erzincanlı iş adamları Azerbaycan yolcusu

Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen iş forumlarının 25.'si Azerbaycan'da olacak.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzincan İl Başkanı Ertan Buyruk, 17 Kasım 2021 tarihleri arasında 25.si düzenlenecek olan İnternational Business Foruma gideceklerini kaydetti.

Farklı sektör temsilcilerinin katılacağı ve panellerle bilgilendirme yapılacak programda dünyanın dört bir yanından seçkin iş adamları bir arada olacak.

Konuya ilişkin Ertan Buyruk, " Malezya'dan Mısır'a Fas'tan Bosna Hersek'e kadar çok sayıda forum yapıldı. İnşallah bu yıl da Bakü'de gerçekleştirilecek. İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra normalleşme sürecini yaşayan, ekonomik olarak kalkınma içinde olan kardeş ülke Azerbaycan'a, Türk iş adamları ile birlikte dünya iş adamları Bakü'ye gelecek." dedi.

"Azerbaycan'ın sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek için Bakü'de kapılarını açacak" diyen Buyruk, "25. IBF Kongresinde; gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat, Otomotiv ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar planlanıyor. Program kapsamında sektörel toplantıların yanı sıra fabrikalara yönelik sunumlar ve ziyaretler düzenlenerek katılımcıların saha çalışmalarını bizzat gözlemlemesi hedefleniyor. Düzenlenecek organizasyon ile katılımcıların Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması planlanıyor. Bu amaçla, Kanada, Türkiye, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile Rusya'dan 1000 seçkin iş insanı Bakü'de bir araya getirilecek. Programda Erzincanlı iş adamları Azerbaycan'ın ticari ilişkileri hakkında bilgileri olacak hem de ticaret potansiyellerini artırma imkanı bulacak." diye konuştu. - ERZİNCAN