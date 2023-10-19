 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak

Son Güncelleme: 19.10.2023 12:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çerçevesinde yaptığı indirim çağrısına Malatya Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Belediye iştiraki olan 37 markette yıl sonuna kadar bin üründe maliyetine satış yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum." diyerek indirim çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın hayat pahalılığını azaltmak için yaptığı çağrıya Malatya Büyükşehir Belediyesi de kayıtsız kalmadı. Belediye iştiraklerinden olan Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş bünyesinde bulunan 37 markette, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatı doğrultusunda Cumhuriyetin 100. yılına özel en az 1000 üründe yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılması kararı alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak

"ESENLİK, HALKIN ŞİRKETİDİR"

Esenlik tarafından başlatılan dev kampanya ile ilgili olarak 19 Ekim Perşembe günü Fahri Kayahan'da bulunan Esenlik Marketi ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan marketteki ürünlerin etiket fiyatlarını inceledi. Ürünlerdeki fiyat indirimleri hakkında bilgiler alan Başkan Gürkan, "Esenlik Şirketi Malatya'mızın, halkın şirketidir. Esenlik Şirketi aynı zamanda tüm piyasada fiyatları regüle eden bir şirketimizdir" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyonla mücadele çağrısına uyduklarını ve bu kapsamda yıl sonuna kadar Esenlik marketlerinde maliyetine satışlar yapılacağını ifade eden Gürkan, "Esenlik Şirketi kendi üzerine düşen görevi yapmıştır" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak

"BİN ÜRÜNDE CİDDİ İNDİRİM BAŞLATTIK"

Enflasyonla mücadele noktasında Esenlik marketlerinin önemli indirimler yaptığını ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelindeki çağrısına uyarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda şu an için en az bin üründe ciddi indirim başlatmış bulunmaktayız. Bu indirimlerden inşallah tüm Malatyalı hemşerilerimiz faydalanır. İnşallah bunun devamı da gelir diye ümit ediyoruz. Malatya'mıza hayırlı olsun diyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Gürkan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
13:56 "Utanç verici" diyen Lionel Messi, geleceği ile ilgili son kararını resmen verdi
13:30 New York sokaklarında poz veren Meryem Uzerli, yüzündeki şişlikle dikkat çekti
13:22 Galatasaray'da derbi öncesi Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı
13:15 CHP'yi karıştıran WhatsApp mesajı! Mahmut Tanal'ın, Ali Mahir Başarır'a yumruk attığı öne sürüldü
13:05 Para karşılığı ilişkiye girdiği kadını, başını taşla ezerek öldürdü
12:40 Araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı: Yapılmazsa ciddi maliyetlere neden olabilir
12:21 Savaşa değil yardıma! Mehmetçik, Filistin için göreve hazır
12:05 Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak
11:42 Tarzıyla fenomene dönüştü! Herkes, ''Dişi Fatih Terim'' olarak anılan başantrenör Selen Erdem'de aynı detaya takıldı
11:42 Otomobilde çakmağı çakan genç feci şekilde hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 14:06:09. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 37 marketinde yıl sonuna kadar maliyetine satış yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement