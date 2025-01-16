Eskişehir'de Çiftçilere 1,4 Milyar Lira Destek

Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarımsal destekler kapsamında bitkisel ve hayvansal üretim ile kırsal kalkınma yatırımlarının teşviki kapsamında 24 bin çiftçiye 1 milyar 377 milyon lira nakdi destek ödemesi yapıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 2024 yılı boyunca yürütülen faaliyetler kapsamında hayata geçirilen "Nohut Üretmezsek Olmaz", "Altı İlçede Ayçiçek Üretimini Artırıyoruz", "Domates Bereketi", "Sera Naylonlarını Yeniliyoruz" ve "Seralarda Solarizasyon Örtüsü Desteği" adlı projelerle çiftçilere 15 milyon liranın üzerinde ayni destek sağlandığı belirtildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamındaki projeler için çiftçilere 16,5 milyon liranın üzerinde ayni destek verildiği kaydedildi.

Açıklamada, genel bütçe kapsamında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda ise çiftçilere 11,5 milyon liranın üzerinde ayni destek sağlandığı belirtilerek, "Doğal afetlerden zarar gören 11 ilçede toplam 1352 çiftçimize Cumhurbaşkanlığı tarafından tahsis edilen 9 milyon liranın üzerinde nakdi destek sağlandı. Günyüzü ilçesine bağlı Kayakent Mahallesi'nde az topraklı çiftçileri topraklandırmak amacıyla Maliye Hazinesi mülkiyetindeki 542 hektar tarım arazisi 61 çiftçiye kiralandı. 1515 hektar tarım arazisinin 129 çiftçiye dağıtılması çalışmaları başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

"31 milyon 670 bin lira idari para cezası uygulandı"

678 hektar tarım arazisinin tarım dışı kullanımını önlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım arazileri üzerinde gerçekleşen izinsiz arazi bozulmalarını ve kaçak yapılaşmaları önlemek amacıyla ile tahrip edildiği tespit edilen 363 bin 214 metrekare tarımsal arazi geri dönüştürüldü. 401 idari yaptırım kararıyla toplam 31 milyon 670 bin lira idari para cezası uygulandı. Sularda tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği izleme çalışmaları kapsamında 62 istasyondan 238 adet numune alınarak 1652 analiz yapıldı. 45 bin 922 dekar alanda mera ıslah ve amenajman çalışmaları yapılarak, Mera Kanunu kapsamında 856 bin 870 dekar alanda mera tahsis işlemi gerçekleştirildi."

Açıklamada, gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik 10 bin 651 denetim gerçekleştirildiği ve 123 işletmeye mevzuata aykırılık nedeniyle 17,4 milyon lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

İl genelindeki 2 milyon 232 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvana şap, brucella, kuduz, çiçek, şarbon ve veba aşısının uygulandığının bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"45 bin büyükbaş, 505 bin küçükbaş hayvana kulak küpesi takılarak kayıt altına alındı. 26 bin 325 kedi ve 14 bin 179 köpeğe çip takılarak dijital kimliklendirme yapıldı. Su ürünleri işletmelerine yönelik 686 denetim ve kontrol yapıldı. 30 su kaynağına 715 bin balık yavrusu bırakıldı. 20 hayvancılık işletmesine 'Hastalıktan Ari Hayvan İşletme Sertifikası' verildi. Veteriner hizmetleri denetimleri kapsamında 1091 denetim gerçekleştirildi."???????