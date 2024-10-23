Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, Samsun Valisi Aksoy ile Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, Samsun Valisi Aksoy ile Ziyarette Bulundu

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, Samsun Valisi Aksoy ile Ziyarette Bulundu

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile birlikte Samsun'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi ve Lojistik Merkez'in önemini vurguladı.

23.10.2024 12:54  Güncelleme: 12:59
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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ile 2010-2014 yılları arasında vali olarak görev yaptığı Samsun'a gelerek bir dizi ziyarete bulundu.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ziyarette, Samsun Lojistik Merkezinin fikir öncülüğünü üstlenen Vali Aksoy ile Samsun'da Tekkeköy ilçesine bulunan merkezi inceledi. Sonrasında ise Samsun TSO'nun verdiği teklif ile Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ismi verilen Lojistik Merkezin önündeki caddeye gelerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyarete Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hasan Öztürk, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB Denetim Kurulu Başkanı Erol Öz de katıldı.

Ekonomik kalkınmayı destekleyecek

Ziyarette çabaları için Vali Aksoy'a teşekkür eden ESO Başkanı Kesikbaş, "Bu merkezi hayata geçirirken gösterdiğiniz vizyon ve öngörü, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Lojistik Merkez'in, yalnızca Samsun için değil, tüm Karadeniz Bölgesi için stratejik bir değer taşıdığını düşünüyorum. Eskişehir Sanayi Odası olarak, bu tür projelerin desteklenmesi ve geliştirilmesi konusunda her zaman yanınızda olacağımızı belirtmek isterim." dedi.

İstişareler gerçekleştirildi

Vali Aksoy ve beraberindeki heyet daha sonra Samsun TSO'yu ziyaret ederek Başkan Salih Zeki Murzioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelerek, istişarede bulundu. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki heyeti Oda çatısı altında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretleri için teşekkür etti. Uzun bir süre görev yaptığı Samsun'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Aksoy, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Murzioğlu'na teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Kesikbaş, Samsun Valisi Aksoy ile Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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