ESO'nun Speed-Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Rekorlar Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ESO'nun Speed-Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Rekorlar Kırdı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından yürütülen ve Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında gerçekleştirilen Speed-Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinliği, yüksek katılım, rekor düzeyde görüşmeler ve başarıyla tamamlandı. 36 ülkeden 432 katılımcının yer aldığı etkinlikte 750'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Etkinlik, Eskişehir Sanayi Odası üyesi firmaların da 125 ikili iş görüşmesi yapmasına olanak sağladı. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, etkinliğin üyelerin uluslararası pazarlara açılması ve ihracat kabiliyetlerini artırma hedefiyle önemli bir proje olduğunu belirtti. Etkinliğe katılanların memnuniyet oranı ise yüzde 94,6 olarak açıklandı.

05.06.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından yürütülen ve Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamı içindeki "Speed-Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri" yüksek katılım, rekor düzeyde görüşmeler ve başarıyla tamamlandı.

Almanya, Finlandiya, İsviçre, İtalya, İspanya gibi AB ülkelerinden, Tayvan'dan Çin'e Meksika'dan Güney Afrika'ya 36 ülkeden 432 katılımcı iki gün süren etkinlikte 750'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yine etkinlik kapsamında Eskişehir Sanayi Odası Üyesi 30'dan fazla firma 125 ikili iş görüşmesi yaptı. Ülkemizden ise İstanbul'dan 55, Bursa'dan 25, Kocaeli'nden 15, Ankara'dan 8 ve diğer illerden toplam 185 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üyelerimizin uluslararası pazarlara açılması ve ihracat kabiliyetlerine yenilerini eklemesi hedefiyle önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda Speed-Match etkinliği 4 yıldır yürüttüğümüz çok özel ve önemli bir proje" dedi.

Memnuniyet yüzde 94,6

Etkinliğin uluslararası ve yüksek katılımla yapıldığının bilgisini veren Kesikbaş, "Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurabilmeleri amacıyla uluslararası katılımla organize ettiğimiz etkinliğimize bu yıl da ciddi bir katılım oldu. Speed Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmelerine 36 ülke'den 432 katılımcı firma/kuruluş dahil oldu ve 750'nin üstünde ikili iş görüşmesi yaptı. Yine etkinlik sonunda yaptığımız anket çalışması ile katılımcıların memnuniyet oranını yüzde 94,6 olarak tespit ettik. Toplam profil görüntüleme sayısında ise 10 binin üstüne çıktık" dedi.

Avrupa'dan Asya'ya

Ana hedeflerinden birinin Speed-Match etkinliğini bir marka haline getirip her yıl üstüne koyarak alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri haline getirmek olduğuna vurgu yapan ESO Başkanı Kesikbaş, "Oda olarak Eskişehir sanayisinin küresel anlamda tanıtımı ve uluslararasılaşma kabiliyetlerinin yükseltilmesi için Avrupa'da ve Uzak Asya'da yer alan şemsiye kuruluşların içerisindeyiz. Odamız Avrupa Havacılık Kümeleri Ortaklığı, Avrupa Demiryolu Kümeleri Girişimi, Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı ve Güneydoğu Asya Birliği Üye Ülkeleri (ASEAN) networkünde ortak kuruluş olarak yer almakta. Bu kadar büyük ve prestijli organizasyonların içinde olmak ve Eskişehir sanayisini temsil etmek bizim için önemli bir gurur. Speed-Match etkinliğinde bu ağları da etkin bir şekilde kullandık." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, İhracat, İhracat, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ESO'nun Speed-Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Rekorlar Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
20:31 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı 293 yıl ceza alan sapık sucu, istismar ettiği çocukların ailelerini suçladı
12:01 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti
11:27 Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL’lik banknotlar mı geliyor Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan cevapladı: 500 ve 1000 TL'lik banknotlar mı geliyor?
11:26 İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP’ye geçen vekilleri ve Özgür Özel’i topa tuttu İYİ Parti lideri Dervişoğlu, CHP'ye geçen vekilleri ve Özgür Özel'i topa tuttu
11:25 Zehra Güneş’in son hali sevenlerini kahretti Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti
11:13 Hadise’den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli Hadise'den çok konuşulacak sözler: Erkeğin maddi gücü önemli
10:47 Hatay’da 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 12:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: ESO'nun Speed-Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Rekorlar Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement