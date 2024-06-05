ESO'nun Speed-Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Rekorlar Kırdı

Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından yürütülen ve Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamı içindeki "Speed-Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmeleri" yüksek katılım, rekor düzeyde görüşmeler ve başarıyla tamamlandı.

Almanya, Finlandiya, İsviçre, İtalya, İspanya gibi AB ülkelerinden, Tayvan'dan Çin'e Meksika'dan Güney Afrika'ya 36 ülkeden 432 katılımcı iki gün süren etkinlikte 750'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Yine etkinlik kapsamında Eskişehir Sanayi Odası Üyesi 30'dan fazla firma 125 ikili iş görüşmesi yaptı. Ülkemizden ise İstanbul'dan 55, Bursa'dan 25, Kocaeli'nden 15, Ankara'dan 8 ve diğer illerden toplam 185 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Üyelerimizin uluslararası pazarlara açılması ve ihracat kabiliyetlerine yenilerini eklemesi hedefiyle önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda Speed-Match etkinliği 4 yıldır yürüttüğümüz çok özel ve önemli bir proje" dedi.

Memnuniyet yüzde 94,6

Etkinliğin uluslararası ve yüksek katılımla yapıldığının bilgisini veren Kesikbaş, "Havacılık, Raylı Sistemler ve Otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yeni iş bağlantıları kurabilmeleri amacıyla uluslararası katılımla organize ettiğimiz etkinliğimize bu yıl da ciddi bir katılım oldu. Speed Match 2024 Uluslararası İkili İş Görüşmelerine 36 ülke'den 432 katılımcı firma/kuruluş dahil oldu ve 750'nin üstünde ikili iş görüşmesi yaptı. Yine etkinlik sonunda yaptığımız anket çalışması ile katılımcıların memnuniyet oranını yüzde 94,6 olarak tespit ettik. Toplam profil görüntüleme sayısında ise 10 binin üstüne çıktık" dedi.

Avrupa'dan Asya'ya

Ana hedeflerinden birinin Speed-Match etkinliğini bir marka haline getirip her yıl üstüne koyarak alanında dünyanın en önemli organizasyonlarından biri haline getirmek olduğuna vurgu yapan ESO Başkanı Kesikbaş, "Oda olarak Eskişehir sanayisinin küresel anlamda tanıtımı ve uluslararasılaşma kabiliyetlerinin yükseltilmesi için Avrupa'da ve Uzak Asya'da yer alan şemsiye kuruluşların içerisindeyiz. Odamız Avrupa Havacılık Kümeleri Ortaklığı, Avrupa Demiryolu Kümeleri Girişimi, Avrupa Otomotiv Kümeleri Ağı ve Güneydoğu Asya Birliği Üye Ülkeleri (ASEAN) networkünde ortak kuruluş olarak yer almakta. Bu kadar büyük ve prestijli organizasyonların içinde olmak ve Eskişehir sanayisini temsil etmek bizim için önemli bir gurur. Speed-Match etkinliğinde bu ağları da etkin bir şekilde kullandık." diye konuştu. - ESKİŞEHİR