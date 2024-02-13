Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir\'e dair beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı

Ekonomi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından üye firmaların ve sanayi sektöründeki tüm çalışanların Eskişehir'e dair beklenti, ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen Sanayi Sektörü "Eskişehir'e Dair" Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı.

Yapılan anket ve sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası'nın, bin 500'ü aşkın üyesi, sağladığı 90 binin üzerindeki istihdam, yaklaşık 8 milyar dolar ciro ve 4,5 milyar dolar ihracat ile Eskişehir ekonomisinin en önemli sacayaklarından biri olduğunu belirtti. Kesikbaş, "Biz, tüm üyelerimiz ve çalışanlarımızla birlikte çok büyük bir aileyiz. Her geçen gün daha da büyümekteyiz ve Eskişehir sanayisinin temsil gücünü yukarılara taşımaktayız. Topluma dönük bir Oda olmanın vermiş olduğu sorumlulukla, üyelerimizin ve sanayi sektöründeki tüm çalışanlarımızın Eskişehir'e dair beklenti, ihtiyaç ve taleplerini tespit etmek başlıca görevlerimiz arasındadır" açıklamasında bulundu.

Odağımıza üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını koyuyoruz

Eskişehir Sanayi Odası'nın özellikle son 5 yıldır üyelerimiz ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarına ses olmak için onlarca rapor yazdığını ifade eden Kesikbaş, "ESO olarak yeşil dönüşümden dijitalleşmeye, mesleki eğitimden ihracata kadar birçok proje üretiyoruz. Ancak biliyoruz ki üyelerimizin ve çalışanlarımızın refahı için farklı talepler de mevcut. Yüzünü topluma dönen, yetki ve sorumlulukları dahilinde elini taşın altına sokabilen bir Oda olarak; ulaşım, trafik, uygun konut alanları, barınma, kırsal kalkınma ve nitelikli personel gibi farklı alanlarda raporlar hazırladık ve ilgili tüm mercilerle bunları paylaştık. Eskişehir'de yaşayan her üç kişiden birine dokunduğumuzun ve bu anlanmada ciddi bir yükümüz olduğunun farkındayız. Paylaşmış olduğumuz bu son çalışma, yerel seçimlerde Eskişehir'i yönetmeye talip tüm adaylarımız için hazırlanmıştır. Gereksiz polemiklere girmeden, enerjimizi anlamsız yerlere harcamadan, sadece üyelerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek işlere odaklanmış durumdayız. Bundan sonraki dönemde de sanayi sektörü ve sanayinin tüm çalışanları için beklentileri ortaya koymaya, çözüm önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Daha yaşanabilir bir Eskişehir için talepler belirlendi

Eskişehir'de faaliyet gösteren işletmelerden 868 kişinin cevap verdiği anketin, ağırlıklı olarak sanayi sektöründen geçinen insanlarımızın şehre ilişkin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini ortaya koyduğunu belirten Kesikbaş, "Ankette firma ya da kişilerin ekonomik beklentilerinden ziyade, daha yaşanabilir bir Eskişehir için ne gibi talepleri olduğunu tespit etmeye çalıştık. Ulaşımdan alternatif çevre yollarına, şehir içi trafikten ev ve işyeri kiralarının yüksekliğine, sosyal konut alanlarından muhtemel deprem senaryosuna, kırsal kalkınmadan yeni nesil bilişim ve endüstri bölgelerine, şehrin demiryolu ve uçak bağlantılarından nitelikli işgücü ihtiyacına kadar geniş bir yelpazede ölçüm yaptık. Eskişehir'de yaşayan insanlarımızın Eskişehir'e dair beklenti ve önerilerini kurumsal bir yaklaşımla belirledik ve hazırladığımız raporla kamuoyunun bilgisine sunduk" dedi.

Araştırma sonuçları başlıkları ise şöyle açıklandı;

Katılımcıların yüzde 83'ü Eskişehir'de sanayi bölgeleri için ulaşımda sorun olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 93'ü Eskişehir'de mevcut çevre yolunun yetersiz olduğunu ve alternatif çevre yollarına ihtiyaç duyulduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 82'si Eskişehir'de ev ve işyeri kiralarının yüksek seviyelerde olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 82'si Eskişehir'de yeni sosyal konut alanlarına ihtiyaç duyulduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 71'i Eskişehir'de meydana gelebilecek muhtemel bir deprem senaryosu için ulaşım, sağlam konut stoğu, kentsel dönüşüm, toplanma alanları vb. gibi konularda yeterli önlemlerin alınmadığını düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 92'si Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin girişlerinde yaşanan tıkanıklık nedeniyle alternatif yolların ve çözümlerin oluşturulması gerektiğini düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 75'i arsa maliyetlerinin daha uygun olduğu Eskişehir kırsalında çevreci ve yeni nesil endüstri bölgelerine ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 75'i çevreye duyarlı sanayi yatırımlarının Eskişehir yerelinde kırsal kalkınma sağlayacağını düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 91'i Eskişehir'in bir Teknoloji Merkezi olması ve gençlere nitelikli iş imkanları sağlanması amacıyla TeknoVadi (Yeni Nesil Teknoloji ve Bilişim Vadisi) oluşumuna ihtiyacı olduğunu düşünmektedir

Katılımcıların yüzde 73'ü Eskişehir'in bir serbest bölgeye ihtiyacı olduğunu düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 88'i Eskişehir'in Gemlik ve Körfez Limanlarına demiryolu ile bağlanmasının ihracata olumlu yansıyacağını düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 73'ü Eskişehir'de üretimde çalışacak personel bulma konusunda sorun yaşandığını düşünmektedir.

Katılımcıların yüzde 78'i Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın haftada en az 2 uçuş ile İstanbul Havalimanı'na bağlanması gerektiğini düşünmektedir.

Ankete katılanların talep ettiği, problem olarak gördüğü diğer başlıca konular ise şöyle;

URAYSİM Projesinin hayata geçirilmesi.

İlçelere giden karayollarının düzeltilmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması.

Havalimanı ile birlikte otobüs ve tren garlarının da modern hale getirilmesi.

Sadece İstanbul değil, Antalya ve İzmir gibi şehirlere de uçak seferi başlatılması.

Şehrin sahip olduğu termal zenginliklerin sağlık turizmi başta olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilmesi.

Frig Vadisi gibi tarihi değere sahip olan mirasların daha iyi tanıtılması.

Şehrin içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması ve bu alanların sosyal yaşam merkezleri haline dönüştürülmesi.

Teknoloji üreten firmalara kira başta olmak üzere çeşitlik teşvikler sunulması.

Yan yol, hızlanma şeridi ve kavşak düzenlemeleri ile donatılmış kaliteli yollar inşa edilmesi.

Şehir içindeki park yeri probleminin çözülmesi.

Alt yapı sorunlarının çözülmesi, su baskınlarının önlenmesi.

Atıkların geri dönüşümüyle ilgili çalışma yapılması.

Yağmur sularının ve atık suların tekrar kullanımıyla ilgili projeler yapılması.

İklim ve su sıkıntıları için ağaçlandırma seferberliğinin kentimiz için başlatılması.

Kırsaldaki tarım faaliyetlerinin canlandırılması ve akıllı tarım uygulamalarının teşvik edilmesi.

Şehirdeki üniversitelerin kentle ve sanayi ile daha entegre çalışmalarının sağlanması. - ESKİŞEHİR