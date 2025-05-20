Ev Tekstili İhracatı 3 Milyar Dolara Yaklaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ev Tekstili İhracatı 3 Milyar Dolara Yaklaşıyor

Ev Tekstili İhracatı 3 Milyar Dolara Yaklaşıyor

Bakan Bolat, 2025'te ev tekstili ihracatının 3 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

20.05.2025 13:57
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ev tekstili sektörü ihracatımız 2,9 milyar dolarla 2024'te üç milyar dolara yaklaştı. 2025'in ilk 4 ayında ihracatımız ev tekstilinde yüzde 2,1 artış göstererek 950 milyon dolara ulaştı, bu yılı da aşağı yukarı 3 milyar dolar bandında tamamlayacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuarın açılışında konuşan Bolat, Türkiye'de düzenlenen tüm fuarların kendi içinde dünya markası haline geldiğini söyledi. Ev tekstili sektöründe 2024 yılında 2,9 milyar dolar ihracat gerçekleştiğine dikkat çeken Bolat, 2025 yılının da 3 milyar dolar bandında ihracat ile tamamlanacağını ifade etti.

"Ev tekstilinde 2025 yılı ilk 4 ayında ihracat 950 milyon dolara ulaştı"

Ev tekstili sektörüne ilişkin bilgi paylaşan Bakan Bolat, "Bir ekonomi, gelişir, büyürse, ticaret artarsa bir cazibe merkezi konumuna geliyor ve dünya fuarcılığı açısından da o sektörlerde gelişiyoruz. Ev tekstilinde dünyada dördüncüyüz, Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında üçüncüyüz. Tekstilde giyimde Avrupa'da üçüncüyüz, tedarikçi olarak dünyada yedinciyiz. Ev tekstili sektörü ihracatımız 2,9 milyar dolarla 2024'te üç milyar dolara yaklaştı. 2025'in ilk 4 ayında ihracatımız ev tekstilinde yüzde 2,1 artış göstererek 950 milyon dolara ulaştı, bu yılı da aşağı yukarı 3 milyar dolar bandında tamamlayacağız" diye konuştu.

"Ev tekstili sektöründe dış ticaret fazlası artmakta"

Ev tekstili sektöründe dış ticaret fazlasının artmakta olduğunu belirten Bakan Bolat, "Ev tekstili sektöründe ithalat ise 2024'te yüzde 10,8 oranında azaldı, 756 milyon dolara geriledi. Bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 8,5 oranında azaldı, 262 milyon dolara geriledi. Ev tekstili sektöründe dış ticaret fazlası artmakta. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe toplamda, halı da dahil olmak üzere 32,1 milyar dolarlık bir ihracata sahip. Diğer yan sektörleri de kattığımızda 34,8 milyar dolar. Bu, Türkiye'nin sanayicilik serüvenine başladığı birinci sektör. O yüzden bizim için çok değerli. Hiçbir zaman bırakmadık, terk etmedik, bırakmayacağız ve terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sektörlerde zaman zaman dalgalanmaların olabildiğini söyleyen Bakan Bolat, pandemi döneminde düşünülen kıyamet senaryolarına atıfta bulunarak, o ümitsizliğin yerini şu an başarılara bıraktığını, o durumların gelip geçici durumlar olduğunu ifade etti.

Bakan Bolat, "Önemli olan bu kriz süreçlerini dalgalanma süreçlerinin başarıyla yönetebilmektir. Biz Kovid salgınını da Rusya Ukrayna Savaşı'nın enerjide ve gıdada yol açtığı büyük fiyat artışları ve arz krizlerini de ve tarihimizdeki en yıkıcı 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıkım ve can kaybı etkilerini de çok hızlı bir sürede telafi etmeye gayret ettik. Şimdi kuzeyimizde yakında bir ateşkes umudu giderek artıyor. Suriye'nin kalkınması ve yeniden imarı yolunda umutlar iyice artıyor. ve inşallah Gazze'deki soykırımın da sona erdirilmesi noktasında yavaş yavaş batıda da vicdanların bir buçuk yıl sonra harekete geçmeye çalıştığını gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz yıl sonu enflasyonda 20'li rakamları görebilmek"

Kovid'le başlayan süreçten sonra yüksek enflasyonist sürecin yaşandığını belirten Bolat, "Bizim açımızdan ise yaşanan süreçte özellikle depremden sonra döviz dengeleri, cari işlemler dengesi ve bütçe dengesi açısından bir istikrar ve dengeleme politikası izledik son 2 yıldır ve enflasyonu artık otuzlu rakamların ortalarına düşürdük. Hedefimiz yıl sonunda 20'li rakamları görebilmek ve bu konuda da ümitliyiz" dedi.

"Bu yıl en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılarımıza vereceğiz"

Sektör için Bakanlığın yaptığı çalışmalar ve verdiği destekler hakkında bilgi veren Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak 77 maddeden oluşan İhracat Destekleme Stratejimizin gereklerini yapıyoruz. Geçen yıl 24,5 milyar lira size hibe destekler verdik. Bu yıl inşallah en az 33 milyar liralık hibe destekleri ihracatçılarımıza vereceğiz. Dünyanın her yerinde yanınızdayız. Dünyanın her yerinde Türk ihracatçılarını görüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ev Tekstili İhracatı 3 Milyar Dolara Yaklaşıyor - Son Dakika

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