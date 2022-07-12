Kirayı artırıp depozitoda da "euro" krizi çıkaran ev sahibi, sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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Kirayı artırıp depozitoda da "euro" krizi çıkaran ev sahibi, sosyal medyayı ikiye böldü

12.07.2022 23:13

Ev sahibi, 4 bin TL olan kirayı 9 bin TL'ye yükseltmek isteyince kiracı ile arasında anlaşmazlık çıktı. Ev sahibi tarafından evden çıkarılan kiracı 850 euro verdiği depozitoyu güncel kurdan geri isteyince yeni bir kriz yaşandı. Ev sahibi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kiracısına 3 bin lira yolladığını söyledi. Paylaşımın altına yorum yapan kullanıcılardan bazıları ev sahibini bazıları ise kiracıyı haklı buldu.

Ev sahibi olduğunu belirten bir vatandaşın yaptığı paylaşım sosyal medyayı adete ikiye böldü. Kiracısı ile arasında yaşananları anlatan ev sahibi, "Ne yapabilirim?" diyerek vatandaşlardan yardım istedi.

KİRAYA ZAM YAPMAK İSTEDİ, KİRACIYI EVDEN ÇIKARDI

Ev sahibinin aktardığına göre; 1 dairesi olan ev sahibi 8 yıllık kiracısına zam yaparak 4 bin TL olan kirayı 9 bin TL'ye yükseltmek istedi. Kiracı ise en fazla 6 bin TL verebileceğini söyleyince ev sahibi tarafından evden çıkarıldı.

850 EUROLUK DEPOZİTO KRİZ ÇIKARDI

Depozito bedeli olarak 850 euro veren kiracı, verdiği depozitoyu geri istedi. Ev sahibi, kiracıya 3 bin TL yollayınca aralarında bir kriz daha çıktı. Kiracı o günkü verdiği 850 euroya karşılık olarak 17 bin TL geri istedi. Ev sahibi ise o günkü euro/TL kurunun 3,5 TL olduğunu belirterek en fazla 5 bin TL geri verebileceğini söyledi.

Evden çıkarttığı kiracısının euro cinsinden verdiği depozitoyu TL olarak geri ödedi! Ev sahibinin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Ev sahibinin yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum gelirken kullanıcılardan bazıları kirayı TL olarak ödediği için depozitonun da TL olarak geri verilmesi gerektiğini savundu. Bir kesim vatandaş ise "Euro 1 TL olsaydı güncel kurdan mı depozitoyu geri verecektin?" diyerek kiracıyı haklı buldu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Evden çıkarttığı kiracısının euro cinsinden verdiği depozitoyu TL olarak geri ödedi! Ev sahibinin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Evden çıkarttığı kiracısının euro cinsinden verdiği depozitoyu TL olarak geri ödedi! Ev sahibinin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Evden çıkarttığı kiracısının euro cinsinden verdiği depozitoyu TL olarak geri ödedi! Ev sahibinin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Evden çıkarttığı kiracısının euro cinsinden verdiği depozitoyu TL olarak geri ödedi! Ev sahibinin paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
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kiracı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kirayı artırıp depozitoda da 'euro' krizi çıkaran ev sahibi, sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kirayı artırıp depozitoda da "euro" krizi çıkaran ev sahibi, sosyal medyayı ikiye böldü - Son Dakika
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