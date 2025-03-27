Evlilik kredisine başvuran çift sayısı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Evlilik kredisine başvuran çift sayısı belli oldu

Evlilik kredisine başvuran çift sayısı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftlere sağladığı krediye başvuru sayısı gün geçtikçe artıyor. Son verilere göre krediden faydalanmak için başvuru yapanların sayısı 80 bin 193 oldu.

27.03.2025 11:04
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenecek çiftlere sağladığı krediye başvuru sayısı 80 bin 193 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Aile Yılı Tanıtım Programı'nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti. İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı illerde uygulanmaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu, "Aile Yılı" kapsamında 13 Ocaktan itibaren 81 ile yaygınlaştırıldı. Bu haberin ardından Türkiye'nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL'lik krediye başvurmaya başladı. Bu tarihten sonra krediye başvuran çift sayısı her geçen gün katlanarak devam etti. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 80 bin 193 çift evlilik kredisine başvuruda bulundu. Başvuru yapılan en yüksek il ise 12 bin 46 çift ile İstanbul oldu. İstanbul'u 6 bin 9 ile Hatay, 5 bin 340 başvuru ile Kahramanmaraş takip etti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Gençlik Fonu'ndan sağlanan krediye başvurmak isteyen çiftlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor. Verilecek olan 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak isteyen genç çiftler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

DOĞUM YARDIMLARI NE KADAR OLACAK?

'Doğum yardımı' hazırlıklarının ise devam ettiği, yakın zamanda başvuruların başlayacağı öğrenildi. Başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına dair bakanlığın bilgilendirme yapması bekleniyor. Yapılacak yardımlar kapsamında uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu yardım 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları kapsamayacak. Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay bin 500 lira yatırılacak. Uygulamanın başladığı tarihten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye aylık 11 bin 500 lira, 5 çocuklu bir anneye ise 16 bin 500 lira ödeme yapılacak. Ancak belirlenen tarih olan 1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan ve üçüncü çocuğunu bu tarihten sonra dünyaya getiren annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak ve doğum yardımları çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek. Yapılan doğum yardımları için herhangi bir kriter de aranmayacak.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, Evlilik, Evlilik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evlilik kredisine başvuran çift sayısı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • BURAK HANZADE:
    borçlandırarak sevindiren başka bir hükümet bu hükümetide alkışlayacak başka böyle slak kitle bulunamaz :) 14 5 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    1 yatak odası takımı parası veya buz dolabı çamaşır makinası TV parası demekki ekonomi süper o kadar kişi başvuru yapmış 9 4 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    80 bin aç akpli 4 3 Yanıtla
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