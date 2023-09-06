EYT\'den emekli olamayanlar dikkat! Ödediğiniz primler yanmadan hemen başvurun

EYT'den emekli olamayana toplu para! Prim eksikliği nedeniyle emekli olamayan vatandaşların primleri iade ediliyor. Borçlanma ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılıyor. Emeklilik yaşını dolduran ancak emekli olamayanların yazılı başvuru yapması gerekiyor.

PRİMLER İADE EDİLİYOR

Prim ödeme gün sayısını doldurmadığı için emekli olamayan EYT'lilerin primleri iade ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapan vatandaşlara primleri veriliyor. Sadece çalışandan kesilen, uzun vadeli sigorta kollarını (malullük, yaşlılık, ölüm) ifade eden primler iade ediliyor.

İşveren payı, sağlık sigortası payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen prim iade edilmeyecek. Emeklilik için aranan yaş koşullarından yaş şartını sağlayıp yeterli prim ödeme gün sayısına sahip olmayan sigortalılara toptan ödeme yapılıyor.

Sabah'ın haberine göre, tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilirken, toplu ödeme emeklilik yaşı doldurulduktan sonra yapılabilir. Yaşı doldurup prim ödeme gün sayısını doldurmayanlar bulundukları bölgedeki sosyal güvenlik merkezlerine yazılı talepte bulunarak ödedikleri prim tutarını topluca alabilir.

YAZILI TALEP GEREKİYOR

Prim ödeme gün sayısını dolduramadığı için yatırdığı primi iade almak isteyenler, bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezi veya il müdürlüğüne yazılı talepte bulunması gerekecek. Sigortalının vefatı halinde hak sahipleri de toptan ödeme için başvuru hakkı bulunuyor.

Bağ-Kur'lu bir kişi vefat 1780 prim günü bulunuyorsa bu kişinin hak sahibi ölüm aylığı alamıyor, ancak bu süre için ödenen primleri topluca alabiliyor. Türk vatandaşlığından çıkarılanlar prim iadesi alamıyor.

YAŞ ŞARTI ZORUNLU OLACAK

Primlerin toptan iadesi için yaş şartını sağlamak gerekiyor. Gerekli yaş şartını dolduran ancak prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresini tamamlayamayanlara aylık bağlanamaması durumunda prim ödemesinin toplu olarak iadesi yapılıyor.

Yeterli prim gün sayısı dolmayan sigortalılar yaşını doldurduysa prim parasını topluca alabiliyor. Yazılı başvuru yapılarak prim tutarı toplu olarak iade alınabiliyor. Ayrıca malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamamış prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmamış olması gerekiyor.

Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için işçi payı olarak yüzde 7.5 oranında prim kesiliyor. İşsizlik sigortası primi ise kesilmiyor. emekli çalışanların tavanı aşan kazançlarının yüzde 15'i oranında değil, yüzde 7.5'i oranında prim iadesi yapılıyor.

Primin ait olduğu yıldan itibaren başvuru tarihine kadarki süre için güncelleme katsayısı ile hesaplama yapılıyor. Ancak iade edilen primler için bir faiz uygulanmıyor.