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Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek - Son Dakika

Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek

12.11.2021 07:53

Türkiye'deki fabrikasını kapatan Honda'nın tecrübesi, artık TOGG için kullanılacak. Honda'nın fabrika müdürü Murat Akdaş ve ekibinin TOGG'a geçişinin ardından, şimdi de fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan personeller projeye dahil edilecek. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş geçtiğimiz günlerde "Honda'daki en önemli şeyi aldık" ifadesiyle fabrika müdürü Akdaş'ın transfer gelişmesini açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki fabrikasını kapatan Japon otomotiv devi Honda'nın tecrübesi, yerli otomobil TOGG'a aktarılıyor. Honda'da çalışıp tecrübe kazanan ancak fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan nitelikli personelin, TOGG çatısı altında toplanması planlanıyor. İlk olarak Honda'nın Fabrika Müdürü Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibi TOGG'a geçti. Honda'dan ayrılan diğer nitelikli elemanların da fabrikanın kurulması sonrasında işe alınması gündemde.

"HONDA'DAKİ EN ÖNEMLİ ŞEYİ ALDIK"

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Honda'daki en önemli şeyi aldık" açıklamasının ardından Japon otomotiv devinin kapanan fabrikasının müdürü Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibin TOGG'a geçiş yaptığı ortaya çıkmıştı.

TOGG'UN GÖVDESİNİ YAPIYORLAR

Transfer olan ekip, TOGG'un prototip atölyesinde çalışıyor. Tekniker ve operatörlerden oluşan ekip TOGG'un gövdesini yapıyor. Geçtiğimiz günlerde TOGG sosyal medya hesaplarından üretim ve montaj sürecine ilişkin görüntülerini yayınladı. Herkesi heyecanlandıran o videoda aracın montajını yaparken görüntülenen teknik personelin, Honda'dan transfer edilen ekip olduğu öğrenildi.

AKDAŞ, İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ VE ÜRETİM SORUMLULUĞU POZİSYONUNDA

Transferin yıldız ismi olan Akdaş, TOGG'da kritik görevler üstlendi. 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre TOGG yönetimi yola ilk çıkıldığında "Türkiye'de otomotiv sektöründe üretilen bütün değerlerin TOGG bünyesinde yeni bir değere dönüştürülmesi" için çalışılacağI belirtilmişti. Bu kapsamda Honda'nın kapanmasıyla işsiz kalan diğer nitelikli elemanların da, fabrikanın ve üretim bantlarının kurulmasıyla istihdam edileceği öğrenildi.

Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek

Fabrika, Türkiye, Honda, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek - Son Dakika Ekonomi


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